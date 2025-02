Nowy przycisk w Waze. Nie zawsze działa w ten sam sposób

Użytkownicy nawigacji Waze zgłaszają pojawienie się nowego przycisku. Jest on przydatny, ale – co ciekawe – nie zawsze działa w ten sam sposób.

Nowy przycisk w Waze

Omawiany przycisk pojawił się w Waze uruchomionym w Apple CarPlay. Mogą więc go zobaczyć użytkownicy iPhone’ów, którzy jeżdżą samochodem obsługującym oprogramowanie Apple dla kierowców. Niewykluczone jednak, że z czasem przycisk zobaczymy również w innych miejscach, w tym również na ekranach smartfonów.

Przycisk widoczny jest w momencie, gdy w nawigacji Waze nie jest aktywne prowadzenie do celu. Wyświetla się on przy prawej krawędzi ekranu, tuż nad nowym przyciskiem służącym do przejścia do wyszukiwarki. Warto zauważyć, że przycisk wyszukiwania wcześniej znajdował się w wysuwanym z góry, „ukrytym” menu, a teraz twórcy przenieśli go na pierwszy plan.

Wróćmy jednak do przycisku z ikoną domu. Jego naciśnięcie skutkuje prowadzeniem do różnych lokalizacji, zależnie od pory dnia. Przykładowo rano, gdy jedziemy do pracy, wystarczy go dotknąć, aby rozpocząć prowadzenie do miejsca, w którym pracujemy. Z kolei, gdy już wyjdziemy z pracy, nowy przycisk służy do wyznaczenia domu jako celu w nawigacji.

Oczywiście nawigacja wcześniej musi poznać informacje na temat kierowcy. Ponadto musimy mieć wcześniej dodany adres pracy i adres domowy, co można zrobić w kilku krokach z poziomu ustawień w Waze. Dodanie obu adresów jest ważne również ze względu na to, że nowa funkcja pod uwagę bierze też aktualną lokalizację użytkownika.

Nieznacznego przeprojektowania doczekał się jeszcze wysuwany z góry pasek. Teraz zawiera on przy lewej krawędzi przycisk prowadzący do ulubionych lokalizacji i przycisk sterowania widokiem. Z kolei przy prawym boku mamy opcję włączenia/wyłączenia wyciszenia komunikatów w nawigacji i aktywację głosowego wprowadzania celu.

Nowość już trafia do użytkowników Waze

Prawdopodobnie zmiana wprowadzana jest po stronie serwera, aczkolwiek zaleca się pobranie najnowszej wersji Waze z App Store. Serwis Autoevolution zauważa, że nowy przycisk pojawił się nagle w wersji 5.3.1, czyli tej wydanej jeszcze pod koniec stycznia 2025 roku.

Jeśli zainteresowała Was przedstawiona nawigacja, zapraszam do porównania Waze z Google Maps.