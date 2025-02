Jesteś rodzicem? Google ma dla Ciebie garść przydatnych nowości

Google ogłosiło nowości w Family Link, a także inne rozwiązania dla rodziców. Celem jest zapewnienie lepszego nadzoru nad dzieckiem, co oczywiście powinno przełożyć się na wyższy poziom bezpieczeństwa.

Co nowego w Google Family Link?

Rodzice pierwszą z ogłoszonych nowości zauważą od razu po uruchomieniu aplikacji Google Family Link. Otóż doczekała się ona odświeżenia interfejsu. Nowa karta Czas przed ekranem gromadzi w jednym miejscu wszystkie narzędzia do zarządzania czasem, który dziecko może spędzać przed ekranem urządzenia.

Z kolei dzięki karcie Kontrola zarządzanie kontem dziecka, ustawieniami prywatności i filtrami ma być odczuwalnie łatwiejsze. Google dodaje, że usprawnień doczekały się kluczowe elementy sterujące – w założeniach mają być one łatwiej dostępne. Ponadto przy większej liczbie dzieci dodanych w Family Link przełączania się pomiędzy poszczególnymi dziećmi powinno być teraz wygodniejsze.

Kolejne nowości dotyczą funkcji Czas szkolny. Urządzenia Fitbit Ace LTE i Samsung Galaxy Watch for Kids już wcześniej zyskały dostęp do tej funkcji, a niebawem pozwoli ona kontrolować również smartfony i tablety z Androidem – udostępnianie nowego narzędzia rozpocznie się w przyszłym tygodniu. W założeniach rozwiązanie pomoże zminimalizować rozpraszanie uwagi u dzieci, które mogłoby być wywołane przez urządzenia.

Zadaniem funkcji Czas szkolny będzie po prostu ograniczenie funkcjonalności urządzeń i wyciszenie powiadomień w godzinach szkolnych. Rodzice będą mogli przywrócić normalną funkcjonalność nie tylko po zakończeniu dnia w szkole, ale również podczas przerw pomiędzy zajęciami. Możliwe będzie też nałożenie ograniczeń na konkretne aplikacje.

Ponadto rodzice zyskają dostęp do możliwości zatwierdzania kontaktów, do których dzieci będą mogły dzwonić i wysyłać SMS-y ze swoich urządzeń z Androidem. Narzędzie do zarządzania tymi ustawieniami ma być podane w prostej i czytelnej formie, aby zmiana jakichkolwiek opcji była szybka i wygodna.

Nowości w innych aplikacjach i usługach Google

Firma z Mountain View ogłosiła funkcję ostrzegania o wrażliwych wiadomościach w aplikacji Wiadomości Google (Google Messages). Warto jednak wiedzieć, że w przypadku osób poniżej 18. roku będzie ona wymagać ręcznego włączenia z poziomu ustawień kontroli rodzicielskiej.

Google w tym roku rozpocznie testowanie modelu szacowania wieku użytkownika, o czym wspomniał już Grzesiek w tekście o 20 latach YouTube. Model wykorzystuje uczenie maszynowe, aby ustalić, czy użytkownik faktycznie jest osobą dorosłą. W razie podejrzeń, że ma mniej niż 18 lat, to mogą zostać zastosowane inne ustawienia dla konta.

Dowiedzieliśmy się również, że w planach jest uruchomienie Portfelu Gogole dla dzieci. Rodzice będą mogli dodać kartę płatniczą do smartfona swojego dziecka, aby zapewnić płatności zbliżeniowe. Oczywiście rodzic będzie miał dostęp do historii transakcji i opcji usuwania karty płatniczej. Obsługiwane będą też karty podarunkowe i bilety na wydarzenia. Nowość zacznie być udostępniana wiosną tego roku.

Ponadto nastolatkowe ze swoich kont w ciągu najbliższych miesięcy będą mogli korzystać z narzędzia NotebookLM, a także z Learn About, czyli rozwiązań opartych o generatywną sztuczną inteligencję.