Nowy budżetowiec OnePlusa trafi do Europy. Znamy cenę

Wiemy już, że nowy smartfon OnePlusa trafi do Europy. Z pewnością nie zachwyca on swoją specyfikacją, ponieważ to urządzenie ze zdecydowanie niskiej półki. Czy zachwyci jednak ceną? Sprawdźcie, ile będzie kosztować.

Co oferuje smartfon OnePlus Nord N30 SE 5G?

W styczniu 2024 roku na polski rynek trafił najnowszy, flagowy smartfon OnePlus 12. Model, o którym mowa, czyli OnePlus Nord N30 SE 5G, zdecydowanie nie należy do tej samej kategorii. To mocno budżetowe urządzenie. Producent wyposażył je w 6,72-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli) oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz. Chociaż nie brzmi to najlepiej, to warto podkreślić, że ekran to jeden z mocniejszych punktów specyfikacji tego urządzenia.

Motorem napędowym smartfona został procesor MediaTek Dimensity 6020, który wspierany jest przez 4 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci. To zdecydowanie sprzęt do podstawowych zadań. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 33 W.

Do dyspozycji użytkowników oddany zostanie też 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8, współpracujący z 2 Mpix sensorem do pomiaru głębi. Na froncie znalazł się zaś 8 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2.0. Na pokładzie smartfona producent umieścił także głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, moduły NFC i 5G oraz Bluetooth 5.3. Po wyjęciu z pudełka smartfon będzie działać w oparciu o system Android 13 z nakładką OxygenOS 13.1.

Ile trzeba będzie zapłacić za OnePlus Nord N30 SE 5G w Europie?

Chociaż o smartfonie mówiło się już wcześniej, to jednak nie pojawiły się informacje dotyczące jego dostępności oraz sugerowanej ceny. Na stronie internetowej producenta nadal nie znajdziemy o tym ani słowa.

Portal Appuals donosi jednak, że OnePlus Nord N30 SE 5G będzie dostępny w Europie, gdzie jego cena ma oscylować w okolicach 229 euro, czyli ~1000 złotych. Jeśli smartfon trafi do Polski, to bardzo możliwe, że jego cena przekroczy 1000 złotych. Patrząc na jego parametry, nie wygląda ona na atrakcyjną.