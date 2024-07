Wystartował Amazon Prime Day 2024. To festiwal promocji

Rozpoczął się Amazon Prime Day 2024, a więc wielki festiwal zakupowy, podczas którego ceny setek produktów zostały poważnie obniżone. Zanim ruszysz na łowy, podsumujmy najważniejsze informacje na temat tego wydarzenia.

Amazon Prime Day 2024 trwa. Masz już abonament?

Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa akcji, Prime Day to nie jeden, a dwa dni wielkich wyprzedaży na platformie Amazon: 16 i 17 lipca. W tym roku to wydarzenie dla łowców okazji odbywa się w naszym kraju już po raz trzeci.

Dla kontrastu: zgodnie z nazwą wszystko kręci się tu wokół Prime’a, czyli abonamentowego programu. Żeby skorzystać z okazji przygotowanych na festiwal, trzeba znajdować się wśród jego uczestników. Zresztą warto być w tej grupie, bo mówimy tu o subskrypcji pozwalającej liczyć na:

dostęp do serwisu Prime Video i darmowych gier w Prime Gaming,

szybką i darmową dostawę milionów produktów bez minimalnej kwoty zamówienia

oraz wyjątkowe oferty promocyjne.

Abonament kosztuje 10,99 złotych miesięcznie lub zaledwie 49 złotych rocznie. Możesz też wypróbować go za darmo, korzystając z 30-dniowego okresu próbnego. Jeśli chcesz skorzystać z którejkolwiek z tych opcji, to zajrzyj na oficjalną stronę programu.

Jak wygląda oferta na ten rok?

Jeśli masz już wykupiony pakiet, to możemy wrócić do festiwalu promocji, który od dzisiaj rozgrywa się na platformie Amazon. Najrozmaitsze produkty zostały przecenione o kilka, kilkanaście albo i kilkadziesiąt procent. Nie brakuje wśród nich małej i dużej elektroniki, akcesoriów do domu, książek i gier czy też artykułów z kategorii dziecko, sport, uroda i moda.

Jak zwykle, jest to też świetna okazja, by kupić sprzęt samego Amazona. W mocno obniżonych cenach dostępne są czytniki e-booków z rodziny Kindle, głośniki z serii Echo oraz przystawki Fire TV. Jeśli więc od jakiegoś czasu rozglądasz się za tymi urządzeniami, to teraz może być wreszcie dobry moment, by zdecydować się na zakup.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Dodatkowo oszczędni mogą zajrzeć do kategorii „Okazje do 100 złotych”, a patrioci do sekcji „Sprzedawcy z Polski”. Warto też regularnie zaglądać do zakładki „Okazje błyskawiczne”, gdzie przeceny nierzadko są najwyższe, ale też są one mocno ograniczone czasowo.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!