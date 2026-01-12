Bestia uwolniona. Okulary XR weszły na wyższy poziom

Targi CES 2026 zaowocowały wieloma premierowymi urządzeniami, a te okulary XR należą do najciekawszych. Nazywają się Viture Beast i to nie przypadek, bo wygląda na to, że producent faktycznie uwolnił bestię. To najbardziej zaawansowany i najbardziej konfigurowalny model w jego ofercie, dzięki czemu równie dobrze ma sprawdzić się w pracy, co w zastosowaniach rozrywkowych.

Viture Beast, czyli bestia wśród okularów XR

Okulary Viture Beast umożliwiają uzyskanie wirtualnego ekranu o przekątnej 174 cali i rozdzielczości 1200p, na który zdaje się patrzeć z odległości 4 metrów. Zapewniają kąt widzenia na poziomie 58 stopni i oferują jasność dochodzącą do 1250 nitów. Pozwalają także na automatyczną konwersję treści 2D do 3D.

Urządzenie umożliwia dopasowanie proporcji wirtualnego ekranu, większe lub mniejsze zaciemnienie otoczenia, a także skorzystanie z najrozmaitszych aplikacji. Dzięki temu okulary Viture Beast mogą stworzyć zarówno przestrzeń biurową (z wieloma pulpitami), jak i stanowisko gamingowe lub salkę kinową czy też dowolną inną przestrzeń, bardziej lub mniej oderwaną od rzeczywistości. Można ją skonfigurować i przenieść się do niej na życzenie – w każdym momencie.

Viture Beast (fot. Viture)

Tworząc okulary Beast, firma Viture skorzystała z pomocy cenionych marek: wyświetlacze dostarczyło Sony, a za głośniki odpowiada grupa Harman. Te ostatnie mają zapewniać realistyczne efekty trójwymiarowe, dzięki obsłudze 3DoF, czyli trzech osi obrotowych. Całość zaś zamknięta została w całkowicie metalowej, aluminiowo-magnezowej obudowie. Waga wynosi jedynie 88 gramów.

Ile kosztują okulary Viture Beast?

Za pośrednictwem oficjalnej strony producenta trwa obecnie przedsprzedaż okularów Viture Beast. Cena w naszej walucie wynosi 2012 złotych, do czego trzeba jeszcze doliczyć 92 złote za dostawę do Polski, która potrwać ma maksymalnie 12 dni roboczych. Ostatecznie więc wychodzi nieco ponad 2100 złotych.

Viture Beast (fot. Viture)

Poza samym urządzeniem w pudełku znajdują się jeszcze akcesoria: wymienne noski, etui oraz przewód do ładowania.

Można spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości okulary Viture Beast trafią też do regularnej sprzedaży w polskich sklepach. Wszak już teraz w popularnych sieciach można znaleźć inne modele tego producenta.