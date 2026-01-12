Zmiana w podstawowej funkcji Worda. Będzie prościej

Na pozór ta zmiana w oprogramowaniu Microsoft Word może nie wydawać się niczym wielkim. Jeśli jednak dużo pracujesz z dokumentami tekstowymi i często wprowadzasz w nich hiperłącza, to na pewno ją docenisz. Zupełnie tak jak ja. Już tłumaczę, o co chodzi.

Microsoft ułatwia tworzenie linków w Wordzie

Po latach zwlekania firma Microsoft nareszcie zdecydowała się na zmianę sposobu dodawania hiperłączy w dokumentach tekstowych. Nie wymaga to już korzystania z menu kontekstowego (lub skrótu Ctrl+K) i zatwierdzania Enterem – zamiast tego wystarczy zaznaczyć słowo lub dłuższy fragment tekstu i wkleić (skopiowany wcześniej) adres URL, a link zostanie utworzony automatycznie.

Krótko mówiąc: program Microsoft Word jest w stanie rozpoznać adres URL i zrobić z niego użytek. Do tej pory wykonanie podobnego kroku powodowało zastąpienie zaznaczonego tekstu nieklikalnym adresem i budziło w ten sposób irytację użytkowników (szczególnie jeśli równocześnie pracowali z innymi edytorami, na przykład WordPress pozwalał na uproszczone tworzenie linków od dawna).

Automatyczne hiperłącze w Microsoft Word (źródło: Microsoft)

Skala zrobi różnicę

Zmiana ta pozwala zaoszczędzić nieco nerwów i sekundę lub dwie przy tworzeniu każdego hiperłącza. Może się to wydawać niewiele, ale skala zrobi robotę (pomyśl o samym tylko tworzeniu bibliografii!).

Już teraz automatyczne tworzenie linków działa w przeglądarkowej wersji Worda. Wystartowało także udostępnianie (zawierającej tę nowinkę) aktualizacji programu na komputery z systemem Windows, jak i Maki – to, odpowiednio, wersja 2511 oraz 16.104.

A z innych wieści…

Zmienia się też sposób przesyłania plików do Kindle

Dopiero co, bo w 2023 roku Microsoft umożliwił wysyłanie dokumentów tekstowych do Kindle bezpośrednio z poziomu programu Word. Subskrybenci pakietu Microsoft 365 mieli możliwość szybkiego eksportu albo z zachowaniem oryginalnego formatowania, albo też w wersji dostosowanej do czytnika.

Wspominam o tym, bo Microsoft oficjalnie ogłosił, że w lutym 2026 roku funkcja ta zostanie wycofana. Użytkownicy, chcący przesłać pliki na czytnik, będą zaś odsyłani do oficjalnej strony Wyślij do Kindle, działającej niezależenie od Worda. Istotna różnica jest taka, że najprawdopodobniej nie będzie możliwości zachowania oryginalnego formatowania (co będzie można jednak rozwiązać, konwertując plik DOC/DOCX na PDF).