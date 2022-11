Specyfikacja OnePlus Ace 2 przed premierą. Zapowiada się mocarnie

Premiera OnePlus Ace 2 dopiero przed nami, jednak w sieci pojawiła się spodziewana specyfikacja tego urządzenia. Zapowiada się ona na tyle mocarnie, że można zadać sobie pytanie czy to jeszcze średniak, czy już flagowiec. Co zaoferuje smartfon?

Potężny Snapdragon pod maską

W zeszłym tygodniu w sieci pojawiła się informacja mówiąca o tym, że OnePlus Ace 2 zostanie wyposażony w procesor z wysokiej półki marki Qualcomm. Mowa o modelu Snapdragon 8+ Gen 1. Przypomnijmy że to ośmiordzeniowa jednostka wykonana w 4 nm procesie technologicznym, który składa się z rdzeni::

1 x Cortex-X2 o taktowaniu 3,2 GHz,

3 x Cortex-A710 o taktowaniu 2,75 GHz,

4 x Cortex-A510 o taktowaniu 2,0 GHz.

Za grafikę odpowiedzialny jest zintegrowany układ Adreno 730. To zaawansowany chipset, który występuje w takich topowych smartfonach jak Samsung Galaxy Z Fold 4 lub Galaxy Z Filp 4.

OnePlus Ace Racing Edition (źródło: OnePlus)

Co jeszcze wiemy o specyfikacji nowego OnePlus?

Chociaż nie poznaliśmy jeszcze daty premiery OnePlus Ace 2, to jednak leakster Yogesh Brar ujawnił spodziewaną specyfikację urządzenia. Według przekazanych przez niego informacji, smartfon zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz wykonany w Fluid AMOLED o rozdzielczości 1,5 K i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Procesor ma być w tym modelu wspierany przez 8 GB, 12 GB lub nawet 16 GB RAM. Producent ma również wyposażyć urządzenie w 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, w zależności od wersji.

Spodziewana konfiguracja aparatu w tym modelu wygląda też całkiem nieźle. Aparat główny to 50 Mpix jednostka oparta na sensorze Sony IMX890. Urządzenie zaoferuje również 8 Mpix aparat do zdjęć ultraszerokokątnych oraz dodatkowy 2 Mpix sensor. Z kolei z przodu urządzenia znajdzie się 16 Mpix aparat do selfie.

Wiemy też, że akumulator będzie mieć pojemność 5000 mAh i wsparcie dla szybkiego ładowania przewodowego o mocy 100 W. Smartfon ma pracować w oparciu o system operacyjny Android 13 z nakładką producenta Color OS.

W sieci nie pojawiła się nadal konkretna data premiery oraz spodziewana cena OnePlus Ace 2. Warto dodać, że to nie jedyny smartfon, jakiego premierę szykuje chińska firma. Niedawno poznaliśmy również spodziewaną specyfikację flagowego modelu OnePlus 11.