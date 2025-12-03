Inteligentny zamek nie musi być drogi – oto dowód

Nowy inteligentny zamek jest już dostępny w Polsce. Ma sprawdzić się jako wygodne i bezpieczne rozwiązanie, ale to tylko część jego zalet. Zwraca też na siebie uwagę dość niską ceną.

Linus L2 Lite – inteligentny zamek, który będzie czekał na Twój powrót do domu

Na polskim rynku oficjalnie zadebiutował nowy inteligentny zamek. Firma Yale zaprezentowała model Linus Smart Lock L2 Lite we wrześniu podczas targów IFA, a teraz wreszcie może już otwierać również Twoje domowe drzwi.

Urządzenie korzysta z technologii KeySense, dzięki której otwieranie i zamykanie drzwi ma być szybkie. Jedno kliknięcie przycisku od wewnątrz sprawi, że ekspresowo wpuścisz gości. Ryglowanie jest prawie tak samo proste – wystarczy dłużej przytrzymać ten sam przycisk.

Linus Smart Lock L2 Lite (źródło: Yale)

Na pokładzie nowego Yale Linus Smart Lock L2 Lite znalazło się też miejsce dla funkcji Auto-unlock. Jej zadaniem jest automatyczne odblokowanie drzwi, gdy sprzęt wykryje lokalizację smartfona użytkownika. Wygląda na to, że takie rozwiązanie może ułatwić naszą codzienność, np. kiedy wracamy do domu z rękami pełnymi zakupów. Oczywiście nie jest to jedyna metoda otwarcia lub zamknięcia, gdyż nadal możesz skorzystać np. z fizycznego klucza.

Inteligentny zamek Yale – wszechstronność, integracja z platformami smart home i niska cena

Yale Linus Smart Lock L2 Lite daje również możliwość udzielenia dostępu do domu konkretnym osobom bez konieczności przekazywania im kluczy. Nowy inteligentny zamek współpracuje też m.in. z inteligentną klawiaturą Yale, wyposażoną w czytnik linii papilarnych. Dzięki temu dziecko, babcia czy przyjaciele mogą bez problemu wejść do mieszkania. Producent deklaruje także, że montaż jest prosty i można wykonać go samodzielnie.

Debiutujący w Polsce sprzęt łączy się z ekosystemem inteligentnego domu za pośrednictwem aplikacji Yale Home. Model ten jest też kompatybilny z Matter poprzez Thread, dzięki czemu możesz zintegrować zamek z Amazon Alexą, Google Home, Apple Home czy Samsung SmartThings. Ponadto osoby posiadające most Wi-Fi Yale ConnectX mogą korzystać z obsługi sprzętu zdalnie. Użytkownik ma wtedy możliwość zarządzania i monitorowania dostępu do mieszkania o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.

Podczas prezentacji Yale Linus Smart Lock L2 Lite wspomnieliśmy, że cena tego sprzętu w Polsce wyniesie około 590 złotych. Jest jednak nieco taniej – producent wycenił nowy inteligentny zamek na 549 złotych.