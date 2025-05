Rewolucja w Empiku. Nieoczekiwana wiadomość

Empik poinformował o zmianach w planie Empik Premium Free. W wiadomości dla klientów nie pojawiła się jednak dużo ważniejsza informacja. Można ją znaleźć dopiero w nowym regulaminie.

Nowe zasady Empik Premium Free od 12 czerwca 2025 roku

Klienci, posiadający aktywną subskrypcję planu Empik Premium Free, otrzymali wiadomość o nowych zasadach, które zaczną obowiązywać od 12 czerwca 2025 roku. Zmiany są istotne. Przede wszystkim z bezpłatnej dostawy do salonów będą mogły skorzystać wyłącznie osoby, które złożą zamówienie o dowolnej wartości poprzez aplikację na urządzenia mobilne.

Tak samo darmowa dostawa do Paczkomatów i innych punktów odbioru będzie dostępna wyłącznie po złożeniu zamówienia na kwotę minimum 100 złotych w aplikacji. Równocześnie Empik zdecydował się dodać usługę bezpłatnej dostawy kurierem – z niej również klient będzie mógł skorzystać tylko wtedy, gdy zrobi zakupy w aplikacji sklepu na kwotę co najmniej 100 złotych.

Nowe zasady w Empik Premium Free od 12 czerwca 2025 roku (zrzut ekranu: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Ponadto sklep informuje klientów, że od 12 czerwca 2025 roku nie będą już dostępne czasowe, dodatkowe benefity dla subskrybentów Empik Premium Free. Dziś na liście znajdują się m.in. rabat na drugą książkę w salonie (20%) i cały asortyment w Empik Foto (25%) oraz dostęp do 1000 wybranych ebooków, audioboków i podcastów w Empik Go.

Zasady programu Empik Premium Free i dodatkowe korzyści do 11 czerwca 2025 roku (źródło: Empik)

Koniec programu Empik Premium Free

Wiadomość, którą przygotował i wysłał do klientów sklep, nie zawiera jednak wszystkich, ważnych informacji. W nowym regulaminie, obowiązującym od 12 czerwca 2025 roku, widnieje bowiem informacja, że od tego dnia nie będzie można już zawierać nowych umów na dostęp do Empik Premium Free.

Aktualni użytkownicy tego planu nie stracą do niego dostępu – będą jednak obowiązywać ich nowe zasady, natomiast klienci bez aktywnej subskrypcji nie otrzymają możliwości aktywowania Empik Premium Free.

Zapytaliśmy biuro prasowe Empiku, czy od 12 czerwca 2025 roku klienci będą mogli wykupić wyłącznie płatną subskrypcję (która aktualnie w promocji kosztuje 29,99 złotych), czy pojawi się nowy, bezpłatny plan pod nową nazwą i z nowymi zasadami. Do momentu publikacji niniejszego artykułu nie otrzymaliśmy wiadomości. Jeśli to się zmieni – zaktualizujemy go.