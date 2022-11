Mecz Polska – Meksyk zakończył się wynikiem 3 GB internetu dla klientów Orange

Pierwszy mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej na Mistrzostwach Świata w Katarze już za nami. Może nie wszystko poszło po myśli drużyny, trenera i kibiców, ale przynajmniej klienci Orange mogą sobie odebrać pakiet gigabajtów za parę groszy.

Remis nie oznacza przegranej

Orange poczytuje sobie za punkt honoru, dbanie o to, by klienci sieci mieli wystarczająco dużo internetu, by komentować mecze Polaków grających na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Katarze. Pomarańczowi i tym razem nie zawiedli i choć podczas meczu Polska – Meksyk nie padły żadne gole (a było blisko!), to sieć i tak chce w jakiś sposób nagrodzić kibiców za ich zaangażowanie w śledzenie tego inauguracyjnego spotkania.

Wobec powyższego, na pocieszenie, każdy klient Orange, który spełni warunki szybkiej promocji, będzie mógł otrzymać 3 GB internetu. Krótka piłka!

3 GB internetu od Orange – jak odebrać?

By przypisać do swojego konta 3 GB internetu w prezencie od Pomarańczowych, nie trzeba się zanadto gimnastykować. Wystarczy przejść do aplikacji Mój Orange, a tam w zakładce „Dla Ciebie” będzie czekać na nas skrót do wysłania przygotowanego przez apkę SMS-a. Po wykonaniu tej czynności wystarczy poczekać na aktywację pakietu.

Jedyny koszt, jaki ponosimy, to ten związany z wysłaniem wiadomości tekstowej (zgodnie z naszym planem taryfowym). Jeśli nie chcemy skorzystać z aplikacji, mozemy ręcznie wysłać SMS-a o treści TABASCO na numer 233.

Jeśli jesteśmy klientami planu subskrypcyjnego Flex, wysyłanie SMS-a omija nas w ogóle. Wtedy wystarczy wpisać kod TABASCO w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”.

Trzeba tylko pamiętać o kilku zasadach:

Na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole.

Aktywacji można dokonać wyłącznie do 23 listopada, do godziny 19:13.

Promocyjne GB są ważne 7 dni od daty aktywacji i obowiązują tylko w kraju.

To wszystko! Oby kolejne mecze piłkarskie Polaków były jeszcze bardziej emocjonujące i zaowocowały jeszcze większymi pakietami danych!