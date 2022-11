To będzie flagowiec z krwi i kości. Specyfikacja OnePlus 11 ujawniona przed premierą

Ostatni flagowiec marki OnePlus nie spełnił oczekiwań i nie został zbyt dobrze odebrany przez użytkowników. Firma zapewniała, że OnePlus 11 ma to zmienić i wiele wskazuje na to, że może się tak stać, ponieważ jego specyfikacja prezentuje się naprawdę obiecująco.

Specyfikacja ujawniona przed premierą

Chociaż nie poznaliśmy jeszcze daty premiery OnePlus 11, to jednak leakster Yogesh Brar ujawnił spodziewaną specyfikację najnowszego flagowego modelu producenta. Według tych doniesień, smartfon zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz LTPO o rozdzielczości 2K oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz.

Motorem napędowym OnePlus 11 będzie Snapdragon 8 Gen 2 – najnowszy procesor Qualcomm, który został zaprezentowany dosłownie kilka dni temu. To ośmiordzeniowa jednostka, wykonana w 4 nm procesie technologicznym, która składa się z jednego rdzenia Cortex-X3, który rozpędzi się aż do 3,19 GHz, dwóch rdzeni Cortex-A715 z zegarem 2,8 GHz oraz trzech rdzeni Cortex-A510 o maksymalnej prędkości 2 GHz. W chipsecie znalazł się też układ graficzny Adreno 740, który sprzętowo obsługuje ray tracing. Potężny procesor ma być w tym modelu wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM. Urządzenie zaoferuje użytkownikom 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

rendery smartfona OnePlus 11 Pro (źródło: Onleaks x Smartprix)

Co jeszcze zaoferuje OnePlus 11?

Producent nie może się też powstydzić konfiguracji aparatu OnePlus 11. Aparat główny to 50 Mpix jednostka oparta na sensorze Sony IMX890. Urządzenie zaoferuje też 48 Mpix aparat do zdjęć ultraszerokokątnych oraz dodatkową jednostkę 32 Mpix. Użytkowników podczas fotografowania będą wspierać rozwiązania firmy Hasselblad. Z kolei na przodzie smartfona znajdzie się 32 Mpix aparat do selfie.

Ponadto OnePlus 11 będzie oferować akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W oraz ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W. Całość będzie działać w oparciu o system operacyjny Android 13 oraz nakładkę OxygenOS 13. Do najnowszego flagowca ma powrócić Alert Slider, czyli fizyczny przełącznik trybu cichego.

Data premiery smartfona nie została jeszcze ujawniona, ale przewiduje się, że urządzenie pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. Wraz z nim zaprezentowany zostanie model OnePlus 11 Pro, którego spodziewaną specyfikację oraz rendery poznaliśmy już jakiś czas temu.