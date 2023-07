OnePlus Ace 2 Pro będzie miał 24 GB RAM. Tylko po co?

OnePlus szykuje się do premiery swojego najnowszego smartfona. Ace 2 Pro ma zadebiutować już niedługo, a że w dobie wszechobecnych przecieków i plotek zwykle nic nie pozostaje tajemnicą do oficjalnego debiutu, to już teraz znamy sporą część jego specyfikacji. Jest w niej jeden aspekt, który mocno wyróżnia urządzenie na tle innych smartfonów na rynku.

Specyfikacja techniczna OnePlus Ace 2 Pro

Póki co w sieci nie pojawiły się jeszcze grafiki, które przedstawiałyby urządzenie. Patrząc jednak na przecieki dotyczące specyfikacji modelu Ace 2 Pro, można tu dostrzec dużo punktów wspólnych z flagowym OnePlusem 11.

Na froncie zostanie umieszczony zakrzywiony, 6,74-calowy wyświetlacz o nieco niższej rozdzielczości względem flagowca – konkretnie wynoszącej 1.5K, czyli 2772 x 1240 pikseli. Choć przecieki nie mówią tego wprost, nietrudno się domyślić, że zapewne będzie to panel AMOLED z wysoką częstotliwością odświeżania.

Aparatów na pleckach znajdzie się trzy, a sama wyspa będzie wyglądać identycznie jak w modelu 11. Główna matryca ma mieć 50 Mpix – wedle przecieków to Sony IMX890, czyli identyczny sensor jak w modelach 11 i Ace 2. Jako drugi umieszczono ultraszeroki obiektyw z matrycą o rozdzielczości 8 Mpix, oraz makro 2 Mpix.

OnePlus 11 (fot. Tabletowo)

Pod maską producent zastosuje flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – zatem ponownie mamy tu punkt wspólny z modelem 11. Największą ciekawostką jest tu jednak konfiguracja pamięciowa. Jeden z informatorów twierdzi bowiem, że jeden z dostępnych wariantów ma być wyposażony w aż 24 GB RAM oraz 1 TB pamięci wewnętrznej!

Jeśli to prawda, to OnePlus Ace 2 Pro będzie drugim urządzeniem na rynku wyposażonym w taką ilośc pamięci RAM – pierwszym jest opisywany już przez nas REDMAGIC 8S Pro+.

Istotnie, bardzo trafnym jest zadanie sobie pytania, po co w smartfonie 24 GB RAM, podczas gdy już 8 GB czy 12 GB jest ilością w zupełności wystarczającą do bardzo komfortowego korzystania z telefonu. To zaczyna stawać się już nieco wojenką na cyferki.

Kończąc temat specyfikacji – wszystko to zasili bateria, której pojemność wyniesie 5000 mAh. Mówi się, że urządzenie ma wspierać superszybkie ładowanie przewodowe o mocy nawet 150 W. Jest to wartość wyższa od flagowego OnePlusa 11, gdzie mamy okrągłe 100 W, a koniec końców i tak można uznać je za bardzo szybkie.

Gdzie i kiedy zadebiutuje Ace 2 Pro?

W tym momencie nie mamy jasnych informacji, kiedy może odbyć się premiera urządzenia. Przecieki mówią jedynie, że nastąpi ona jeszcze w tym miesiącu, zatem powinniśmy spodziewać się jej w najbliższych tygodniach.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że poprzedni model Ace 2 był sprzedawany pod tą nazwą na rynku chińskim, z kolei w Indiach zadebiutował jako OnePlus 11R i jest on dostępny wyłącznie na tych dwóch rynkach. Można więc spodziewać się, że Ace 2 Pro nie pojawi się nigdzie indziej poza Chinami, a już z pewnością nie w Europie. A szkoda.