Jak najlepiej wykorzystać pakiety 5G w wakacje?

Zaczęły się wakacje, a więc czas urlopów i wyjazdów, na których często zdarza się, że bardziej intensywnie korzystamy z pakietów internetu niż ma to miejsce na co dzień. Na pewno podczas wakacji zdarzyło Ci się kiedyś wyczerpać limit danych w najmniej odpowiednim momencie. Dzięki ofercie Plusa możesz cieszyć się wakacjami bez takich obaw. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakie pakiety oferuje operator i jakie korzyści płyną z korzystania z sieci 5G.

Najszybsze 5G w Polsce

Zacznijmy od tego, co najważniejsze – Plus jest liderem technologii 5G w Polsce. Według wielu niezależnych testów, takich jak np. SpeedTest.pl, 5G Plusa zdecydowanie przebija i to niemal dwukrotnie konkurencję w naszym kraju.

Warto przypomnieć, że w pierwszym i w drugim kwartale tego roku internet 5G Plusa oferował średnią prędkość pobierania na poziomie około 138 Mb/s. To oznacza, że możesz cieszyć się płynnym strumieniowaniem filmów, szybkim pobieraniem plików i bezproblemową grą online, nawet jeśli jesteś na wakacjach z dala od domu. Plus niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje liderem tej technologii w Polsce, dzięki posiadaniu dedykowanego pasma częstotliwości dla sieci 5G.

To jednak nie wszystko. Plus wprowadził 5G Ultra. To najnowsza technologia zastosowana obecnie w Polsce na potrzeby internetu mobilnego. Uzyskiwana szybkość pobierania danych jest już porównywalna z szybkościami osiąganymi przez internet stacjonarny. Technologia 5G Ultra została uruchomiona na 356 stacjach bazowych w 98 miejscowościach, a operator obiecuje, że ta lista będzie się sukcesywnie rozrastać.

Ranking 5G w Polsce w II kwartale 2023 (źródło: Plus)

Pakiety Plusa, w których każdy znajdzie coś dla siebie

Plus oferuje kilka abonamentów głosowych z dużymi paczkami danych, które są dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie wiesz, ile internetu potrzebujesz, warto w swoim smartfonie sprawdzić ile danych zużyłeś w ciągu ostatniego miesiąca.

Nie jest to trudne. W telefonie przechodzimy do ustawień, następnie sieć i internet i klikamy w karty SIM – to właśnie tu powinna być informacja na temat ilości wykorzystanej ilości GB w danym miesiącu. W zależności od smartfona, umiejscowienie tych danych może się różnić, ale nieznacznie – zawsze jest w podobnym miejscu.

Dla tych, którzy potrzebują dużo danych, idealny będzie abonament Plus XL za 99 złotych miesięcznie, który oferuje comiesięczną paczkę aż 250 GB internetu oraz rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu. Ten pakiet sprawdzi się też w przypadku osób, które lubią surfować po internecie bez obaw, oglądać filmy w wysokiej jakości oraz grać w gry mobilne, także te w chmurze.

Z taką ilością internetu możesz bez żadnych problemów na bieżąco relacjonować swoje wakacyjne wyprawy w mediach społecznościowych – nawet na żywo. Pakiet internetu w abonamencie XL Plusa będzie również dobry dla osób, które używają telefonu jako routera. Z 5G Plusa bez problemu skorzysta z tego rozwiązania nawet kilka urządzeń.

Dla tych, którzy potrzebują mniej danych, przeznaczony jest abonament Plus L za 69 złotych miesięcznie, przeceniony z 79 zł, który zawiera paczkę 120 GB danych i oczywiście rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu. Ten pakiet jest idealny dla osób, które codziennie sprawdzają nowinki w mediach społecznościowych, słuchają podcastów w drodze do pracy czy szkoły, i oglądają filmy na YouTube.

Dla osób, które mniej korzystających z internetu w ofercie operatora znajdziemy abonament Plus M za 59 złotych miesięcznie, w którym możemy liczyć na 50 GB internetu 5G i oczywiście rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu.

Wiele osób z pewnością ucieszy fakt, że do każdego z powyższych abonamentów można otrzymać dostęp do Disney+ w prezencie na rok. Platforma ta może się okazać fajnym pomysłem na długie letnie wieczory – do wyboru jest przecież mnóstwo hitowych filmów czy seriali. To też dobry moment, by nadrobić ostatnie premiery, jak chociażby Avatar: Istota Wody.

Wolisz muzykę niż filmy? To fajnie, bo klienci Plusa zyskują także 12-miesięczny dostęp do serwisu muzycznego Tidal bez opłat, a wraz z nim ogromną bibliotekę utworów, wśród których można dowolnie przebierać i rozkręcić niejedną imprezę.

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Internet, który przyda Ci się w wakacje

Z badania przeprowadzonego przez FHE Health wynika, że osoby dorosłe spędzają przed ekranem smartfona średnio od 3 do 5 godzin dziennie. To sporo czasu, który można wykorzystać na różne sposoby, szczególnie podczas wakacji.

Wyobraź sobie, że spędzasz wakacje na plaży. Słońce świeci, a Ty leżysz na leżaku z laptopem, korzystając z najszybszego 5G w Polsce. Możesz oglądać filmy w wysokiej jakości, słuchać muzyki w jakości HiFi, grać w gry online, a nawet pracować zdalnie, jeśli zajdzie taka potrzeba (zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z coraz popularniejszym workation!). I wszystko to bez obaw o zużycie danych.

Oczywiście internet można wykorzystać nie tylko do relaksu. Może planujesz wakacyjną podróż? Dzięki szybkiemu internetowi w Plusie, możesz szybko wyszukiwać informacje, korzystać z map online czy komunikować się z bliskimi. A może lato to dobry czas by nauczyć się czegoś nowego? Co powiesz na to, aby wykorzystać szybki internet do nauki nowego języka online czy uczestnictwa w wirtualnych wycieczkach? Dzięki Plusowi, Twój czas wolny stanie się jeszcze bardziej ciekawy.

Jak widać, możliwości są nieograniczone. Bez względu na to, jak planujesz spędzić swoje wakacje, Plus z najszybszym 5G w Polsce jest gotowy, aby Ci towarzyszyć.

