Wiemy, kiedy kupicie gamingową klawiaturę OnePlusa

Czekaliście na możliwość zagrania w Diablo IV na klawiaturze od OnePlusa? Okazuje się, że będziecie mogli zacząć grać na tym sprzęcie jeszcze w te wakacje.

Gamingowa klawiatura OnePlus

OnePlus właśnie zaprezentował swoją pierwszą gamingową klawiaturę. Sprzęt zaprojektowany we współpracy z Keychron oferuje możliwość łatwej wymiany przełączników dzięki technologii hot-swap, programowalne przyciski, oświetlenie RGB oraz pokrętło do sterowania np. głośnością muzyki. Klawiaturę podłączymy do sprzętów opartych na Windowsie, OSX oraz Androidzie za pomocą kabla lub bezprzewodowo.

Keyboard (fot. OnePlus)

Przedsprzedaż klawiatury OnePlus Keyboard 81 rozpoczęła się już dziś. Dostępne są dwa warianty – Winter Bonfire i Summer Breeze. Pierwsza wersja zawiera ciemniejszą sekcję strzałek oraz liter, występuje z niebieskimi przełącznikami liniowymi Winter Bonfire i kosztuje 249 euro (1110 złotych). Opcja Summer Breeze oferuje „odwróconą” kolorystykę z niebieskimi przełącznikami, które producent opisuje jako „zoptymalizowane przełączniki dotykowe”. Klawiatura zamyka się w tym wydaniu w kwocie 269 euro (1200 zł). Tradycyjna sprzedaż ruszy 26 lipca.

Azjatycki as w limitowanej edycji

W kwietniu tego roku informowaliśmy Was o pojawieniu się na wschodnim rynku limitowanej edycji smartfona OnePlus Ace 2. Specjalna wersja została stworzona w oparciu o motywy z gry Genshin Impact. Biorąc pod uwagę fakt, że ani modelu Ace 2, ani wersji globalnej zwanej OnePlus 11R firma nie sprzedaje oficjalnie w Polsce, wszystko wskazywało na to, że polscy fani fabularnej gry akcji od MiHoYo obejdą się smakiem.

Okazuje się jednak, że jest szansa na pojawienie się smartfona OnePlusa w limitowanej wersji Genshin Impact nad Wisłą. Zamiast spotkać w pudełku model Ace 2, kupujący otrzymają jednak flagowy model OnePlus 11. Czy to dobrze? I tak, i nie.

Źródło: OnePlus

Z jednej strony mówimy o flagowym sprzęcie z 6,7-calowym ekranem AMOLED w rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i adaptacyjną częstotliwością odświeżania o maksymalnej wartości 120 Hz. „Jedenastka” może pochwalić się również Snapdragonem 8 Gen 2, 16 GB RAM-u LPDDR5X czy aparatami, przy strojeniu których pomagał Hasselblad. Całość prezentuje się zatem lepiej niż w modelu Ace 2.

Okazuje się jednak, że w przypadku OnePlus 115G x Genshin Impact Custom Gift Box rozmawiamy o urządzeniu, które ma być do bólu standardowe. Ace 2 w edycji limitowanej otrzymał zupełnie inne plecki w kolorze Lava Red, którego inspiracją jest postać Xiangling występująca w Genshin Impact. Całość robiła świetne wrażenie, które dopełniał niestandardowy interfejs z animacjami, efektami dźwiękowymi, tapetami i ikonami kojarzącymi się z grą.

Źródło: OnePlus

Tymczasem wersja na Europę na zdjęciach prezentuje się jak podstawowy model w czarnym kolorze opatrzony Genshinowymi dodatkami – rozkładanym pudełkiem ze smartfonem, kartami z wizerunkiem postaci czy specjalnym szpikulcem do tacki SIM. Trochę szkoda, bo wygląda to tak, jakby producentowi zostały na magazynie dodatki i postanowił podmienić smartfona w zestawie na mniej unikatowego i spróbować sprzedać to w Europie.

Sprzedaż OnePlus 11 5G x Genshin Impact Custom Gift Box ruszy za 8 dni, 26 lipca. Firma przewidziała na cały stary kontynent sto takich zestawów w cenie 899 euro (~4000 złotych). Jeżeli nie interesuje Was flagowy smartfon w specjalnym wydaniu, to w tym samym okresie pojawią się oferty dotyczące innych, bardziej bazowych urządzeń. Możliwe, że jeżeli całość wyprzeda się wystarczająco szybko, producent uzna, że europejskie kraje zasługują na pełnoprawne edycje limitowane i kolejne smartfony w specjalnych, tym razem „nieokrojonych” wersjach pojawią się również u nas.