Oppo Reno 3 Pro stawia na selfie i zdjęcia w 108 Mpix

Przyzwyczailiśmy się do tego, że każda generacja serii Oppo Reno jest bardzo rozbudowana. W przypadku linii Oppo Reno 3 producent idzie jednak w nieco innym kierunku – zdaje się, że celuje przede wszystkim w bardziej wymagających użytkowników. Nowy smartfon, Oppo Reno 3 Pro (bez 5G), stworzono dla fanów selfie i osób, które chcą zapisywać zdjęcia w rozdzielczości 108 Mpix.

Co ciekawe, Oppo zaprezentowało (w Chinach) model Reno 3 Pro pod koniec grudnia 2019 roku, ale nie przeszkodziło to producentowi wprowadzić teraz na inny rynek drugiego smartfona o dokładnie takiej samej nazwie. Oba urządzenia dość znacznie jednak różnią się od siebie – chińska wersja stawia na 5G, podczas gdy indyjska na możliwości fotograficzne.

Oppo Reno 3 Pro – specyfikacja

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,4 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych (Hidden Fingerprint Unlock 3.0). Według deklaracji producenta, zajmuje on 91,5% powierzchni panelu przedniego. W lewym górnym rogu znajduje się też owalne wycięcie, w którym umieszczono podwójny aparat 44 Mpix (f/2.4) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości – Oppo chwali się, że Reno 3 Pro jest pierwszym inteligentnym telefonem na rynku z takim rozwiązaniem na pokładzie (i tak rzeczywiście jest).

Sercem smartfona jest jeszcze pachnący nowością, ośmiordzeniowy (ARM Cortex-A75 2,2 GHz + ARM Cortex-A55 2,0 GHz) procesor MediaTek Helio P95 z układem graficznym IMG PowerVR GM 9446 i APU 2.0 (AI processing unit). SoC ten nie obsługuje sieci piątej generacji, więc Oppo Reno 3 Pro jest pierwszym członkiem serii Reno 3 bez modemu 5G. Do kompletu są 8 GB LPDDR4x RAM i – w zależności od wersji – 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1. Producent nie podaje informacji, czy urządzenie obsługuje karty microSD.

Na tyle smartfona umieszczono poczwórny aparat 64 Mpix (1/1.7″; 0,8 µm; f/1.8) + 13 Mpix (1/3.4″; 1.0 µm; f/2.4; tzw. teleobiektyw) + 8 Mpix (1/4.0″; 1.12 µm; f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 109° (po wyeliminowaniu dystorsji) + 2 Mpix (1.75 µm). Co ciekawe, Oppo Reno 3 Pro potrafi również zapisywać zdjęcia w rozdzielczości 108 Mpix w ramach Ultra Clear Mode, jednak odbywa się to przy użyciu oprogramowania. Moduł oferuje też 5x zoom hybrydowy i 20x cyfrowy. Producent dodał także Ultra Dark Mode (tryb do zdjęć nocnych) oraz Ultra Steady Video 2.0 (stabilizacja przy nagrywaniu wideo). Przy rejestrowaniu filmów można dodatkowo skorzystać z funkcji bokeh w czasie rzeczywistym.

Oppo Reno 3 Pro pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem ColorOS 7 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4025 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 30 W (przez – co zaskakujące – port microUSB). Smartfon ma wymiary 158,8×73,4×8,1 mm i waży 175 gramów. Urządzenie oferuje też Dual SIM (2x nano SIM) oraz technologie Dolby Atmos i Hi-Res Audio.

Oppo Reno 3 Pro – cena

Smartfon dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Auroral Blue, Midnight Black i Sky White. Konfigurację 8 GB/128 GB wyceniono na 29990 rupii indyjskich (równowartość ~1620 złotych), natomiast wariant 8 GB/256 GB na 32990 rupii (~1780 złotych).

Źródło: Oppo, FoneArena