Jeszcze jeden OnePlus 15 w drodze. Choć niemal go skreślono

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to na rynku pojawi się jeszcze jeden OnePlus 15. Co ciekawe, smartfon został już prawie anulowany.

Będzie jeszcze jeden OnePlus 15

Rośnie liczba smartfonów, w przypadku których główny trzon nazwy brzmi „OnePlus 15”. Oczywiście najważniejszym przedstawicielem jest po prostu OnePlus 15, czyli flagowy smartfon skierowany dla osób poszukujących wysokiej wydajności, dużego akumulatora i dobrych, chociaż nie wybitnych aparatów. W sprzedaży dostępny jest też OnePlus 15R, który w naszej recenzji zdobył naprawdę niezłe 8,5 na 10 możliwych punktów.

W planach jest jeszcze OnePlus 15T oraz – jak wynika z ostatnich informacji – OnePlus 15s. Warto dodać, że model 15s już wcześniej był wymieniany przez osoby specjalizujące się w zdradzaniu planów producentów smartfonów. Następnie miał zostać anulowany, aby finalnie powrócić.

Informator Yogesh Brar, na którego rewelacje powołuje się serwis Gizmochina, wskazuje, że OnePlus 15s ponownie znalazł się w fazie rozwoju. Producent postanowił jednak wprowadzić zmiany względem pierwszego projektu, które – miejmy nadzieję – będą skutkować dostarczeniem lepszego smartfona.

OnePlus 15R (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Co zaoferuje OnePlus 15s?

Omawiany smartfon ma być oparty na modelu OnePlus 15T. Oznacza to, że oba urządzenia będą miały wiele wspólnych cech, aczkolwiek niekoniecznie muszą być identyczne. Zmiany mają dotyczyć m.in. zestawu dostępnych aparatów. Otóż 15T będzie wyposażony w aparat główny 200 Mpix, a 15s dostanie oczko 50 Mpix. Do tego może dojść teleobiektyw, ale pojawienie się obiektywu ultraszerokokątnego nie jest pewne.

Na temat OnePlus 15s wiemy jeszcze tylko, że jego premiery należy spodziewać się w drugim kwartale tego roku. Przejdźmy więc do nieoficjalnej specyfikacji 15T, bowiem może w dużym stopniu pokrywać się z tym, co dostaną użytkownicy głównego bohatera tego tekstu.

Smartfon ma być wyposażony w 6,32-calowy ekran OLED 1,5K o maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej aż 165 Hz. Sercem urządzenia będzie Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu ma towarzyszyć nawet 16 GB RAM LPDDR5x i do 1 TB pamięci UFS 4.1 na dane. Naprawdę przyjemnie zapowiada się akumulator, który ma zapewnić aż 7500 mAh i obsługę ładowania przewodowego 100 W. Nie powinno zabraknąć wsparcia dla ładowania indukcyjnego.