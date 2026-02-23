PKO BP udostępniło nową usługę. Przyda Ci się, jeśli planujesz kupić smartfon

aplikacja IKO PKO BP
Do usług PKO Banku Polskiego dołącza świetna nowość. Ta propozycja będzie dla Ciebie idealna, gdy zdecydujesz się na zakup nowego smartfona.

Nowa usługa w PKO BP z myślą o nowym smartfonie

Uszkodzenie smartfona nie jest trudne, a wykup ubezpieczenia często nie jest wystarczającym rozwiązaniem – szczególnie wtedy, gdy sprzęt zepsuł się z winy użytkownika. W ofercie PKO Banku Polskiego pojawiła się nowa usługa o nazwie Bezpieczne Urządzenie Premium. Dzięki niej Twój smartfon ma zostać naprawiony do wartości jego ceny w momencie zakupu.

Usługa oczywiście nie jest darmowa – jej koszt wynosi 30 złotych miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że patrząc przez pryzmat cen smartfonów, szczególnie tych z wyższej półki, nie jest to aż tak dużo. Zgodnie z przekazanymi informacjami, usługa Bezpieczne Urządzenie Premium podczas zgłaszania uszkodzenia nie wymaga podawania przyczyny. Podkreślę jednak, iż usługą można objąć wyłącznie urządzenie zakupione w ciągu 30 dni przed zawarciem umowy.

Niewątpliwie jedną ze sporych zalet nowej propozycji PKO BP jest czas naprawy sprzętu, która ma zostać zrealizowana w ciągu zaledwie 5 dni roboczych, wyznaczanych od momentu dostarczenia smartfona do serwisu. Urządzenie można wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez automat paczkowy.

Usługa realizowana jest przy współpracy PKO Finat i firmy Bolttech Poland, a zgłoszenie ma odbywać się przez infolinię lub na Portalu Klienta w serwisie bezpiecznyekran.pl. Bezpieczne Urządzenie Premium może zostać aktywowane przez aplikację IKO lub serwis internetowy iPKO.

Bezpieczne Urządzenie Premium w PKO BP. Jak wykupić ubezpieczenie dla smartfona?

Usługę Bezpieczne Urządzenie Premium znajdziesz po zalogowaniu się do konta w serwisie internetowym iPKO lub aplikacji IKO. Musisz przejść do sekcji Oferta, wybrać Usługi dodatkowe oraz kliknąć w opcję Bezpieczne Urządzenie Premium.

Aby objąć urządzenie usługą, należy wpierw ją zakupić (za 30 złotych miesięcznie) i aktywować. W celu aktywacji konieczne jest przesłanie dowodu zakupu sprzętu wraz z kodem aktywacji (numerem umowy). Gdy dopełnisz formalności, otrzymasz potwierdzenie na adres e-mail lub SMS-em.

Warto wiedzieć, że z usługi można skorzystać wyłącznie raz dla danego urządzenia. Jeśli zakupisz w przyszłości nowy smartfon lub wymienisz telefon w ramach gwarancji producenta, rękojmi lub naprawy, możesz przenieść na niego opłaconą usługę.

Przy okazji warto przypomnieć, że od niedawna aplikacja IKO PKO BP umożliwia wykupienie karty eSIM z pakietem danych w roamingu oraz może wymagać dodatkowego potwierdzenia przelewu za pomocą selfie.

