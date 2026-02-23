Producent smartwatchy wystawia cierpliwość klientów na wymagającą próbę

Nie każde marzenie ma szansę się spełnić. Jeżeli jednak szansa pojawia się na horyzoncie, czasami jedyne, co można zrobić to cierpliwie czekać. Tego właśnie będą doświadczać fani czekający na wysyłkę nowych smartwatchy Pebble.

Pebble wraca na nadgarstki

O tym, że marka Pebble wróci na rynek smartwatchy dowiedzieliśmy się w styczniu 2025 roku. Na pierwsze poważniejsze informacje nie trzeba było długo czekać – w marcu 2025 roku zaprezentowano modele Core 2 Duo oraz Core Time 2. Z czasem z nazwy usunięto słowo „Core” a w styczniu 2026 roku dowiedzieliśmy się, że powrotu doczeka się jeszcze jedna konstrukcja – zapowiedziano bowiem Pebble Round 2.

O ile osoby które zdecydowały się na model 2 Duo mogą cieszyć się swoimi „kamykami” od kilku miesięcy, o tyle wysyłka Time 2 miała ruszyć w grudniu 2025 roku. Następnie Core Devices, firma odpowiedzialna za przywrócenie marki do życia poinformowała o kolejnej obsuwie – tym razem na marzec 2026 roku.

Kiedy klienci otrzymają swoje smartwatche? Firma gra w otwarte karty

Zamiast mamić fanów frazesami „już za chwilę, już za momencik” producent zagrał w otwarte karty i w opublikowanym niedawno wpisie zaprezentował dokładny grafik. Według tabeli, masowa produkcja Pebble Time 2 ruszy 9 marca, a wolumen wyniesie ok. 500 egzemplarzy dziennie. Od momentu wyprodukowania do wysyłki powinno minąć około dwa tygodnie, a wysyłka z Chin do kraju docelowego ma zająć od siedmiu do dziesięciu dni.

Grafik związany z premierą Pebble Time 2 (źródło: Pebble)

Osoby, które zamówiły swój egzemplarz krótko po prezentacji powinny spodziewać się paczki w połowie kwietnia, natomiast pozostałe zamówienia przedpremierowe zostaną zrealizowane na początku czerwca. Oczywiście pod warunkiem że siły wyższe nie sprawią, że terminy znowu nie zostaną dotrzymane.

Przy okazji podzielono się również harmonogramem Pebble Round 2. Produkcja smartwatcha ma ruszyć pod koniec maja, więc pierwsze zamówienia zaczną być realizowane pod koniec czerwca. Jako że Core Devices jest w trakcie testowania m.in. wodoodporności obudowy, producent dopuszcza możliwość przesunięcia terminu wysyłki.

Jeżeli nie czujecie się zrażeni czasem oczekiwania na smartwatche, wciąż możecie złożyć na nie zamówienie na oficjalnej stronie producenta. Pebble Round 2 wyceniono na 199 dolarów (~710 złotych), a Pebble Time 2 na 225 dolarów (~805 złotych). Wysyłka do Polski kosztuje 25 dolarów (~90 złotych).