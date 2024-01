Zaproś 5G pod swój dach. Orange wprowadza nowy router z anteną zewnętrzną

Internet mobilny ma swoje ograniczenia. Nieraz bywa tak, że prędkości osiągane wewnątrz budynków, a te, do których jesteśmy przyzwyczajeni na zewnątrz, to dwa różne światy. Nowy router 5G Orange próbuje zacierać te granice.

Nowy router 5G

Choć szybki internet 5G jeszcze długo nie będzie równie powszechny jak 4G/LTE, możemy już mówić o tym, że „prawdziwe” 5G działa w Polsce. Pobieranie z prędkościami przekraczającym 1 Gbit/s jest już możliwe – na przykład w Orange i T-Mobile. Ten pierwszy operator chce wprowadzić taki komfort także do domów.

Router 5G ZTE T5400 (źródło: Orange)

Tam, gdzie nie sięgają linie światłowodowe, praktyczne może okazać się zaopatrzenie się w router z portem na kartę SIM oraz gniazdem na podłączenie dodatkowej, zewnętrznej anteny. Dzięki temu gospodarstwa, które do tej pory mogły marzyć o szybkim internecie, zyskają szansę na szybki przesył danych.

Orange uruchamia sprzedaż nowego urządzenia: routera ZTE T5400 Wi-Fi 6. Łatwo połączyć go z anteną zewnętrzną, montowaną na budynku – na przykład modelem 5G MC899 tego samego producenta.

Sam router wyposażony jest m.in. w inteligentny czytnik NFC – do łatwego parowania Wi-Fi przez zbliżenie bez wpisywania haseł. Dzięki funkcji: band steering dla 2.4 GHz i 5 GHz i użyciu aż 6 wbudowanych anten, sygnał znacznie lepiej penetruje przeszkody, takie jak ściany. Poprawia to jakość sygnału w całym domu, odbieranego przez poszczególne urządzenie, kiedy już sygnał z anteny zewnętrznej dotrze do routera.

Jeśli antena zewnętrzna nie jest potrzebna, może wystarczyć już model ZTE MC888 5G.

Sieć 5G w Orange

Orange wylicytował podczas aukcji 5G tzw. pasmo C, czyli wykorzystujące częstotliwości 3600 MHz. Z szybkiego internetu w tym standardzie mogą już korzystać klienci sieci z takich miast jak Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Toruń, Warszawa czy Wrocław.

Szczegółową mapę zasięgu 5G w Orange można podejrzeć na tej stronie.