Przez ten głośnik Sony możesz pokłócić się z sąsiadami

Sony właśnie zapowiedziało wprowadzenie na rynek nowego głośnika. Jeśli zdecydujesz się na jego zakup, to może nie spodobać się to Twoim sąsiadom. Mowa tu o głośniku bezprzewodowym Sony SRS-XV500, który aż prosi się o to, by przy jego pomocy rozkręcić niejedną imprezę.

Co oferuje nowy głośnik Sony SRS-XV500?

Sony zaanonsowało nowy głośnik bezprzewodowy SRS-XV500, który ma idealne nadawać się do imprezowania w każdym miejscu. Producent podkreśla, że ten model wyróżnia się potężną mocą dźwięku i długim czasem pracy na akumulatorze. Dodatkowo jest wyposażony w oświetlenie, co dodaje mu atrakcyjności estetycznej oraz wejścia mikrofonowe, umożliwiające choćby zorganizowanie karaoke ze znajomymi.

SRS-XV500 może pracować do 25 godzin na jednym ładowaniu. To oznacza, że nawet po odłączeniu z zasilania impreza może trwać bez przerwy, co z pewnością nie spodoba się Twoim sąsiadom. Ponadto głośnik oferuje funkcję szybkiego ładowania: zaledwie 10 minut podłączenia do prądu wystarczy, aby zapewnić nawet 2,5 godziny działania. Sony wyposażyło ten model również w tryb ochrony akumulatora, który zapobiega jego nadmiernemu ładowaniu przy ciągłym podłączeniu do sieci elektrycznej, co przyczynia się do przedłużenia żywotności urządzenia.

Głośnik otrzymał też dwa przetworniki X-Balanced Speaker Unit, które mają za zadanie odpowiadać za wytwarzanie głębokiego, imprezowego basu. Z kolei głośnik wysokotonowy zadba o czysty i nasycony dźwięk wokali. Warto dodać, że konstrukcja urządzenia zapewnia stopień ochrony na zachlapania na poziomie IPX4.

Stworzony z myślą o zabawie

Tak, jak już wspomniałem, głośnik oferuje możliwość podłączenia mikrofonu. Użytkownicy mogą dostosować dźwięk do własnych preferencji za pomocą funkcji echa i zmiany tonacji, które są obsługiwane przez przyciski znajdujące się z tyłu urządzenia. Producent umieścił w Sony SRS-XV500 także drugie wejście, umożliwiające podłączenie dodatkowego mikrofonu lub gitary. Każde z wejść zapewnia niezależną regulację poziomu głośności, co daje większą kontrolę i wszechstronność w użytkowaniu.

Oświetlenie można dostosować do otoczenia i klimatu spotkania za pomocą aplikacji Fiestable. Ta apka daje także użytkownikom możliwość tworzenia list odtwarzania, zmieniania głosu, dodawania echa w trybie karaoke i efektów dźwiękowych. Cena tego głośnika nie jest jeszcze znana. Producent poinformował jednak, że sprzedaż SRS-XV500 rozpocznie się w Europie wiosną 2024 roku.