GeForce RTX 4080 – przegląd niereferencyjnych kart

Pod koniec września NVIDIA zapowiedziała swoje najnowsze karty graficzne – GeForce RTX 4090, które miały sklepową premierę środkiem października. W tym samym dniu zostały ogłoszone również układy GeForce RTX 4080 w wersji 16 GB VRAM i 12 GB VRAM, jednakowoż w sieci pojawiło się wiele negatywnych opinii na temat słabszego wariantu (mimo że nawet nie trafił na rynek) i finalnie na rynku zadebiutował tylko GeForce RTX 4080 16 GB.

Kuba opublikował w tym samym dniu recenzję niereferencyjnego modelu w wydaniu Palita (GameRock OC), który w teście wypadł wyśmienicie i otrzymał ocenę 10/10. Palit nie jest jednak jednym producentem, który wprowadził na rynek swojego niereferenta – jest ich całe mnóstwo. W dzisiejszym materiale przedstawię dostępne na rynku propozycje kart RTX 4080.

Zacznijmy jednak od specyfikacji technicznej, która dla każdego modelu jest taka sama.

NVIDIA GeForce RTX 4080 – ogólna specyfikacja

Wszelkie przedstawione poniżej karty mają cechę wspólną – większość specyfikacji. No, może poza zegarami rdzenia procesora graficznego, który zależy w głównej mierze od tego, w jaki system chłodzenia karta została wyposażona.

Specyfikacja wygląda tak:

architektura Ada Lovelace,

5-nm proces litograficzny TSMC 4N,

procesor graficzny AD103-300-A1,

9728 rdzeni CUDA,

304 rdzenie Tensor 4. generacji,

76 rdzeni RT 3. generacji,

304 jednostki TMU,

112 jednostek ROP,

45,9 miliardów tranzystorów,

rozmiar matrycy 379 mm 2 ,

, 16 GB pamięci wideo GDDR6X,

256-bitowa szyna pamięci,

taktowanie pamięci 22400 Gb/s,

przepustowość pamięci 716,8 GB/s,

interfejs PCI-e 4.0 x16,

320 W TGP (chociaż moc może się różnić w poszczególnych niereferentach).

Ceny mogą się zmieniać, poniżej podane kwoty są najlepszymi cenami z oficjalnej dystrybucji, które mi się udało znaleźć w różnych popularnych sklepach na czas pisania artykułu. Dostępność kart graficznych to druga sprawa – ta potrafi zmienić się z dnia na dzień (a nawet z minuty na minutę…).

INNO3D GeForce RTX 4080 ICHILL X3

Pozwolę sobie zacząć od czegoś „tańszego“, czyli INNO3D GeForce RTX 4080 ICHILL X3. Karta graficzna ma wymiary 334 × 148 × 62 mm, a system chłodzenia składa się z masywnego radiatora z 8 przewodami cieplnymi i 3 wentylatorami. Podstawowy zegar GPU to 2205 MHz, który w trybie boost skacze aż do 2565 MHz.

Całość jest duża i ciężka, a więc w zestawie znajdziemy dedykowaną podstawkę (lepiej być pewnym, że dodatkowo wzmacniane sloty PCI-Express x16 nie ulegną zniszczeniu). Do dyspozycji użytkownika są cztery złącza – 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1, system podświetlenia RGB kompatybilny z Aura Sync, Mystic Light, Polychrome oraz dedykowana aplikacja INNO3D TunelT do sterowania m.in. obrotami wentylatorów. Zasilanie odbywa się tu przy pomocy pojedynczego złącza 16 pin.

INNO3D GeForce RTX 4080 ICHILL 3X został wyceniony na 6999 złotych.

Źródło: INNO3D

Gainward GeForce RTX 4080 Phantom

Gainward natomiast przygotował model GeForce RTX 4080 Phantom, który zajmuje 3,5 slotu w obudowie – ma wymiary 329,4 × 141,6 × 69,7 mm, a więc jest nieco szerszy. Również bazuje na systemie chłodzenia z 3 wentylatorami, bazowy zegar GPU to oczywiście 2205 MHz, jednak w trybie boost to 2505 MHz.

Mamy tutaj trzy złącza DisplayPort 1.4a oraz pojedyncze HDMI 2.1 – podłączymy go zatem do 4 monitorów. Mimo dość stonowanego, niegamingowego designu, karta ma na pokładzie dość subtelne podświetlenie RGB w postaci napisu „GeFroce RTX Phantom”. Urządzeniu prąd dostarcza pojedyncza wtyczka 16 pin 12VHPWR – w zestawie nie brakuje odpowiedniej przejściówki, zresztą podobnie jak podpórki pod samą kartę.

Cena? Gainward GeForce RTX 4080 Phantom kosztuje 6999 złotych.

Źródło: Gainward

GIGABYTE GeForce RTX 4080 EAGLE (OC)

Tutaj pozwolę sobie przedstawić dwie bliźniaczo podobne karty – GIGABYTE GeForce RTX 4080 EAGLE oraz EAGLE OC. Te różnią się od siebie zasadniczo tylko i wyłącznie zegarem w trybie boost. GPU w modelu z dopiskiem OC w trybie boost osiąga taktowanie 2520 MHz, natomiast w podstawowym – 2505 MHz.

Poza tym są to te same karty. Mają wymiary 342 × 150 × 70 mm i ogromny system chłodzenia z 3 wentylatorami. Do naszej dyspozycji jest standardowy zestaw złącz 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1, pojedyncza wtyczka do zasilania 16 pin (z przejściówką), a producent do zestawu dorzuca dodatkowy wspornik dla samej karty graficznej.

Podstawowy model został wyceniony na 6999 złotych, natomiast ten z dopiskiem OC – 7499 złotych.

Źródło: GIGABYTE

GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC

Dla fanów białych zestawów komputerowych ten model okaże się idealny – ma bowiem system chłodzenia wykonany właśnie w tej kolorystyce. Jest to bardzo podobna karta do modelu wyżej – zarówno pod względem konstrukcji, jak i możliwości. Design przypomina model EAGLE, może jest nieco bardziej stonowany, natomiast wymiary są identyczne – 342 × 150 × 70 mm.

Zegar GPU w trybie boost okazuje się nieco wyższy – bo 2535 MHz, jednak to tak naprawdę koniec różnic. Do zestawu producent dorzuca przejściówkę, bo karta tak samo wymaga złącza PCI-e 16 pin 12VHPWR oraz wspornik. Urządzenie oferuje również zestaw złącz w konfiguracji 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1.

Cena to trochę inna bajka, bo za kilka dodatkowych MHz na rdzeniu musimy zapłacić 7699 złotych, czyli dwie stówki więcej w porównaniu do modelu EAGLE OC.

Źródło: GIGABYTE

GIGABYTE GeForce RTX 4080 GAMING OC

Kolejną (ostatnia w dzisiejszym zestawieniu) propozycją GIGABYTE jest GeForce RTX 4080 GAMING OC, czyli bardzo podobny do ww. modeli AERO i EAGLE model. Pod względem designu czerpie garściami z obu kart, ale ma dodatkowo znacznie więcej RGB – w postaci pasków pod wentylatorami.

Co więcej, taktowanie karty w trybie boost jest nieco wyższe niż w modelu Eagle – 2535 MHz. Reszta specyfikacji jest identyczna, podobnie jak zestaw sprzedażowy. Karta graficzna kosztuje 7469 złotych.

Źródło: GIGABYTE

PALIT GeForce RTX 4080 GameRock (OC)

Z uczestnikiem opublikowanej kilka dni temu recenzji na łamach Tabletowo, czyli Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC, mieliście już okazję się bliżej zapoznać, jednak na czas pisania materiału tego modelu niestety nie mogłem znaleźć w sieci, jedynie wariant bez dopisku OC. Niezależnie jednak od tego, karta Palita zajmuje 3,5 slotu w obudowie – ma wymiary 329 × 138 × 72 mm.

Obie wersje mają solidny system chłodzenia z ogromnym radiatorem i trzema wentylatorami, a zegar w trybie boost sięga 2505 MHz (w modelu OC – 2625 MHz). Karta pod względem wyglądu może zachwycać – wygląda, jakby była pokryta kamieniami szlachetnymi, zdatnymi do zmiany koloru. Na pokładzie nie brakuje zestawu złącz 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1, a także zasilania 16 pin. Do zestawu dołączany jest także wspornik.

Cena? Palit GeForce RTX 4080 GameRock (bez OC) aktualnie kosztuje 7399 złotych.

Fot: (Jakub Malec | Tabletowo.pl)

ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC

Teraz przyszedł czas na markę ASUS – na pierwszy ogień model TUF. Karta okazuje się naprawdę potężna – ma na pokładzie trzy wentylatory i ogromny radiator, które zajmują 3,65 slotu w obudowie, a jej wymiary to 348,2 × 150 × 72,6 mm. Jednak zegar w trybie boost na poziomie 2595 MHz, który można podwyższyć do 2625 MHz w trybie OC, robi wrażenie.

Jest to też karta, która cechuje się bardziej rozbudowanym systemem złączy – 2x HDMI 2.1a oraz 3x DisplayPort 1.4a. Do zasilania mamy standardową już wtyczkę 16 pin z przejściówką w zestawie, w którym znajduje się także dodatkowy wspornik. Cena? 7839 złotych.

Źródło: ASUS

ASUS GeForce RTX 4080 ROG Strix OC

A dla tych, którzy szukają topowej wydajności, model STRIX może być naprawdę świetny. Karta jest podobna do wariantu z dopiskiem TUF, jednak pracuje z jeszcze wyższymi zegarami GPU – 2625 MHz w trybie boost, a w trybie OC (jest dedykowany przycisk dla BIOS-u OC) aż 2655 MHz. Strix jest jednak nieco mniejszy niż TUF, ponieważ zajmuje w obudowie 3,5 slotu i ma wymiary 358 × 149 × 70 mm.

Standardowo na pokładzie producent zamontował 3 wentylatory, system oświetlenia RGB, a do dyspozycji użytkownika, tak jak w modelu TUF, ponownie 5 złączy – 3x DisplayPort 1.4a i 2x HDMI 2.1a, całość zasilana przy pomocy 16 pin wtyczki. Cena okazuje się ogromna – 8499 złotych.

Źródło: ASUS

MSI GeForce RTX 4080 VENTUS 3X OC

W portfolio tajwańskiego producenta, sygnowanego smokiem MSI, pojawiła się niereferencyjna wersja GeForce RTX 4080 z dopiskiem VENTUS. Karta, co ciekawe, jest znacznie mniejsza niż inne ww. propozycje – zajmuje „tylko” 3 sloty (choć to wciąż naprawdę dużo), a jej wymiary to 322 × 136 × 63 mm. GPU osiąga taktowanie 2505 MHz w trybie boost, który za sprawą oprogramowania MSI Center można zwiększyć do 2520 MHz.

Do dyspozycji użytkownika są cztery złącza – 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1a, a karta czerpie energię przy pomocy pojedynczej wtyczki 16 pin. MSI GeForce RTX 4080 VENTUS 3X OC kosztuje 7049 złotych.

źródło: MSI

MSI GeForce RTX 4080 GAMING X Trio

Natomiast dla tych, którzy poszukują czegoś z portfolio MSI, ale potrzebują nieco więcej mocy, dobrą opcją będzie model GAMING X TRIO. Jak nazwa karty wskazuje, ma na pokładzie 3 wentylatory, ale też znacznie większy system chłodzenia z dużym radiatorem – jej wymiary to 337 × 140 × 67 mm. Co więcej, producent wrzucił tu podświetlenie RGB w postaci pasków przechodzących przez wentylatory.

Karta w trybie boost rozpędza się do zegara 2595 MHz, a w MSI Center można go zwiększyć nawet do 2610 MHz. Zestaw złączy i reszta specyfikacji jest taka sama – 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1, 16 pin do zasilania. Karta została wyceniona na 7299 złotych.

Źródło: MSI

Zotac GeForce RTX 4080 Gaming Trinity (OC)

GeForce RTX 4080 w wykonaniu Zotaca (Gaming Trinity) również możemy kupić w dwóch wersjach – OC i standardowej, ale ponownie różnią się od siebie tylko pod kątem zegarów. Podstawowy model pracuje z zegarem boost na poziomie 2505 MHz, natomiast wersja OC fabrycznie zapewnia 2520 MHz. Tak czy inaczej, są to identyczne karty, ponieważ bazują na jednym systemie chłodzenia, zajmującym 3,5 slotu – mają wymiary 356 × 150 × 71 mm.

Karty wyróżniają się na tle konkurencji zaoblonym designem systemu chłodzenia, który wygląda naprawdę fajnie. Mają subtelne podświetlenie RGB, 4 złącza (3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1a) i są zasilane przy pomocy 16-pinowej wtyczki, a w zestawie nie brakuje wspornika.

Podstawowy model kosztuje 7099 złotych, natomiast do wariantu OC należy dopłacić 2 stówki, bo został wyceniony na 7299 złotych.

Źródło: Zotac

Zotac GeForce RTX 4080 Gaming AMP Extreme AIRO

Model Gaming AMP Extreme AIRO jest bardziej zaawansowaną wersją Gaming Trinity – wciąż zajmuje 3,5 slotu, ale ma nieznacznie większe wymiary 356 × 150 × 72 mm. Producent pokusił się tu o bardziej obudowany system chłodzenia z bardziej zauważalnym podświetleniem.

Zegar w trybie boost jest także zauważalnie wyższy – 2565 MHz. Reszta karty jest taka sama, ten sam zestaw złącz i zestaw sprzedażowy. Karta została wyceniona na 7599 złotych.

Źródło: Zotac

KFA2 GeForce RTX 4080 ST (SG) 1-click OC

Natomiast KFA2 ma dwie propozycje GeForce’a RTX 4080 – z dopiskiem ST i SG 1-Click Oc. Są to bliźniacze karty o niemal takich samych specyfikacjach – różnią się od siebie w głównej mierze maksymalnymi zegarami. GPU modelu z dopiskiem ST w booście osiąga 2505 MHz, natomiast w trybie OC – 2520 MHz, a bardziej zaawansowany „SG” w trybie boost pracuje z zegarem 2565 MHz, który można podkręcić do 2580 MHz.

Obie karty mają te same wymiary – 336 × 138 × 66 mm oraz solidny system chłodzenia z trzema wentylatorami i grubym radiatorem, jednak wariant z dopiskiem SG ma do dyspozycji podświetlenie RGB – ST został pozbawiony tego elementu. Karty potrzebują standardowego złącza zasilania 16 pin, a do dyspozycji użytkownika są cztery złącza – 3x DP 1.4a i 1x HDMI 2.1a. W zestawie znajdziemy dedykowane podstawki.

Jak na razie nie znamy polskich cen kart graficznych KFA2.

Źródło: KFA2

Która z kart najbardziej do Was przemawia?