God of War: Ragnarok to kawał potężnej gry – sprawdź, czy wystarczy Ci na nią miejsca

Wielki budżet to równie wielki rozmiar gry. Choć nie determinuje on jakości tytułu, decyduje on o porządkach na dyskach twardych milionów graczy na całym świecie. God of War: Ragnarok z pewnością będzie produkcją, która wymusi takie dylematy – poznaliśmy jej wstępny rozmiar na PlayStation 4.

Los pęta tych, którzy mu pozwolą

90,6 GB – taki rozmiar gry God of War: Ragnarok ujrzą wszyscy ci, którzy już teraz zdecydują się na złożenie zamówienia przedpremierowego na PlayStation 4. Oznacza to, że tytuł zajmie niemalże piątą część dysku twardego na standardowych modelach tej konsoli. Przypomnijmy – PlayStation 4 miało zwykle wbudowane 500 GB pamięci, podczas gdy grubszy model Pro mógł się pochwalić już 1 TB przestrzeni dyskowej.

God of War Ragnarok size is around 90GB on #PS4. Probably a bit smaller on #PS5 👀 pic.twitter.com/z6jeTK8IdA — Joe Miller (@JoeMiller101) September 20, 2022

Nieznany jest zaś rozmiar gry na PlayStation 5, aczkolwiek należy się spodziewać, iż będzie on nieco mniejszy. Kompresja Oodle Kraken sprawia, że bardziej zaawansowane modele tekstur mogą ostatecznie zajmować mniej miejsca. Nie będzie to jednak o wiele mniej – wciąż spodziewałbym się około 80 GB danych do pobrania w dniu premiery God of War: Ragnarok.

Jest to jednak dobra informacja. Dane o rozmiarze gry potwierdzają jej obecność na serwerach Sony, a to oznacza, iż premiera 9 listopada 2022 roku raczej nie jest już zagrożona. Pamiętajcie też, że wraz z kolejnymi aktualizacjami gry, jej objętość może się zmienić – zapewne będzie jej tylko więcej!

God of War: Ragnarok nie zawiedzie

Jeżeli jeszcze nie interesujecie się grą, koniecznie obejrzyjcie powyższy zwiastun historii. God of War: Ragnarok dalej będzie czerpać garściami z mitologii nordyckiej, kontynuując skomplikowaną relację między Kratosem a jego synem, Atreusem. Bohaterowie muszą nie tylko powstrzymać tytułowy koniec świata, ale też odkryć tajemnice stojące za boskim alter-ego Atreusa, czyli Lokim.

Jak już wcześniej wspomniałem, herosi spotkają na swojej drodze ogrom postaci z mitologii nordyckiej, w tym również Thora. Choć do postury Chrisa Hemswortha trochę mu brakuje, on i jego młot są równie niebezpieczni, co komiksowy odpowiednik. Tytuł ukaże się zarówno na PlayStation 4, jaki i PlayStation 5. W przypadku starej generacji konsol będzie to najpewniej ostatnie duże wydawnictwo od Sony.

God of War: Ragnarok będzie produkcją najwyższej ligi, oferującą spektakularne widoki, wartką akcję oraz kapitalny model walki, dopracowywany już od pierwszej części tej historii, wydanej w 2018 roku, jako restart marki God of War. Nie należy też zapominać, że Kratos miał swój początek w 2005 roku, w greckiej antologii wydanej na konsole PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation Portable. Mając to na uwadze, o jakość kolejnej gry można być naprawdę spokojnym.