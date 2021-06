Czekacie na One UI 3.5? Optymiści…

Samsung przyzwyczaił swoich klientów do wydawania dwóch większych aktualizacji systemu pomiędzy udostępnianiem kolejnych generacji One UI. W związku z tym wiele osób z One UI 3.1 czeka na One UI 3.5, a tymczasem okazuje się, że może ono nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Wcale nie oznacza to jednak, że producent z Korei Południowej niczego nie przygotowuje.

Samsung od samego początku istnienia interfejsu One UI udostępnia kilka większych aktualizacji każdej generacji interfejsu, w tym One UI 1.5 i One UI 2.5, które debiutowały na nowych flagowcach w połowie roku. Posiadacze jego urządzeń przyzwyczaili się do tego cyklu wydawniczego, dlatego mogą oczekiwać One UI 3.5. Okazuje się jednak, że prawdopodobnie niepotrzebnie.

Reklama

Czekacie na One UI 3.5? Możecie się nie doczekać

Co ciekawe, już w styczniu (!) 2021 roku znany, poważany i przede wszystkim świetnie poinformowany leakster Ice universe opublikował tweeta z informacją, że „One UI 3.5 nie istnieje”, a Samsung Galaxy Z Fold 3 zadebiutuje z One UI 3.1.1. Przy okazji wspomniał też, że testy One UI 4.0, opartego na Androidzie 12, dla serii Galaxy S rozpoczną się już w lutym.

Przy okazji warto wspomnieć, że niedawno pojawiły się doniesienia o rozpoczęciu prac nad aktualizacją do Androida 12 dla flagowców z linii Galaxy S21, zatem mogą one być pierwszymi, które otrzymają nowy system i interfejs One UI 4.0.

One UI 3.5 does not exist

Galaxy Z Fold3 with One UI 3.1.1

Samsung S series will test One UI 4.0 next month — Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2021

Okazuje się, że rewelacje opublikowane przez Ice universe (po raz kolejny) najprawdopodobniej znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, ponieważ inny użytkownik Twittera, @SamsungRydah, udostępnił zrzut ekranu, na którym widać, że aplikacja Nice Catch (jest to moduł Good Lock, dostępny w Galaxy Store) zaoferuje nową funkcję na One UI 3.1.1 i nowszych wersjach interfejsu.

Zapowiada się zatem na to, że w tym roku Samsung rzeczywiście odpuści sobie większą aktualizację One UI, ponieważ oznaczenie One UI 3.1.1 nie wskazuje na dodanie wielu nowych funkcji. Być może jest to spowodowane faktem, że w sierpniu zadebiutują tylko wspomniany już Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3, które będą należeć do zupełnie innej kategorii urządzeń niż Galaxy Note – a to właśnie na nowych Notatnikach debiutowało One UI 1.5 i One UI 2.5.