OmniVision OV32C to kompaktowy sensor o dużej rozdzielczości do aparatów do zdjęć selfie

OmniVision to jeden z kilku graczy na rynku, którzy zajmują się projektowaniem i tworzeniem sensorów do aparatów w smartfonach. Matryce producenta najczęściej trafiają do budżetowych, ale także średniopółkowych urządzeń – w odróżnieniu od sensorów konkurencji, które są implementowane przez marki w ich flagowych smartfonach. OmniVision OV32C został stworzony i zoptymalizowany z myślą o przednich kamerach selfie – cechuje się kompaktowymi rozmiarami, a do tego jest wspierany przez najnowsze technologie.

OmniVision OV32C to 32 Mpix sensor do aparatów do selfie

Przednie aparaty do selfie, niezależnie w jaki sposób są montowane – czy to we wcięciu w ekranie, czy w ostatnio najmodniejszych otworach typu punch-hole – wymagają zdecydowanie mniejszego (niż w przypadku tylnych obiektywów) sensora, a to ze względu na ograniczoną przestrzeń, znajdującą się pod ekranem smartfona.

Największym problemem jest tu fizyka, bowiem im mniejszy sensor, tym mniejsza ilość światła może być zarejestrowana, co automatycznie negatywnie wypływa na jakość zdjęcia.

OmniVision zaanonsował sensor OmniVision OV32c o rozdzielczości 32 Mpix, który według producenta ma zagwarantować wysoką jakość zdjęć selfie, nawet pomimo kompaktowych rozmiarów. Firma twierdzi, że matryca została wyposażona w technologię RGBC, która ma zapewnić wysoką szczegółowość fotografii w różnych warunkach oświetleniowych, gdyż ma zwiększyć czułość na światło nawet o 50%.

Konstrukcja jest także wspierana sztuczną inteligencją, która za sprawą uczenia maszynowego ma poprawiać takie funkcje, jak wykrywanie twarzy (nawet w słabszym świetle) czy skanowanie kodów QR (co sugeruje, że moduł nie będzie implementowany jedynie w przednich aparatach).

OmniVision OV32c ma przekątną 1/3,2 cala. Producent zapewnia, że matryca oferuje idealny stosunek wydajności do swojego rozmiaru. Co więcej, pomimo kompaktowych rozmiarów, ma zapewniać jakość taką jak matryce 1/2,8 cala. Oznacza to, że zdjęcia wykonane przednim aparatem powinny być zdecydowanie lepsze, a przynajmniej w teorii.

Więcej informacji na temat sensora OmniVision OV32C producent ujawni na targach CES 2022, które mają odbyć się już 5-8 stycznia przyszłego roku, natomiast sensor powinien zacząć trafiać do pierwszych smartfonów w niedalekiej przyszłości.