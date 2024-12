Ray-Ban Meta w nowej wersji staną się pełnoprawnymi okularami AR

Inteligentne okulary Ray-Ban Meta w nowej odsłonie bez żadnych wątpliwości będą mogły zostać okrzyknięte mianem urządzenia do rozszerzonej rzeczywistości. Podobno technologiczny gigant ma spore plany na przyszły rok.

Inteligentne okulary Ray-Ban Meta zyskają spore usprawnienia

Ray-Ban Meta to inteligentne okulary, które – dzięki dyskretnym głośnikom, kamerze i integracji z licznymi narzędziami – pozwalają na śledzenie wirtualnego świata. Urządzenie pozwala na robienie szybkich zdjęć, nagrywanie treści czy odbieranie połączeń głosowych bez konieczności korzystania ze smartfona. Ostatnio rozszerzono ich funkcjonalność o integrację ze Spotify i Amazon Music.

Niedawno Meta ogłosiła też, że inteligentne okulary otrzymają kilka przydatnych opcji w ramach aktualizacji v11. Dzięki niej użytkownicy będą mogli skorzystać z funkcji live AI, aby przełamywać bariery językowe i prowadzić płynne konwersacje z obcokrajowcami z własnym tłumaczem przy uchu. Kwintesencją działania tego sprzętu jest wirtualny asystent, który na bieżąco wesprze użytkownika w codzienności.

Okulary Ray-Ban Meta (źródło: Meta)

Dotychczas jednak brakowało Ray-Ban Meta pewnej funkcji, dzięki której pełnoprawnie można by je nazwać sprzętem do rozszerzonej rzeczywistości.

Jakie będą nowe Ray-Ban Meta?

Raport Financial Times ujawnia kolejne nowości. Tym razem właściciel Facebooka i Instagrama przygotowuje się do uzupełnienia swoich inteligentnych okularów o wyświetlacz. Dzięki temu Ray-Ban Meta będą mogły otrzymać miano sprzętu do rozszerzonej rzeczywistości.

Inteligentne okulary w nowej wersji wyposażone w wyświetlacze pozwolą użytkownikowi nie tylko na odsłuchiwanie otrzymywanych wiadomości czy komunikatów wirtualnego asystenta głosowego, ale również ich wyświetlanie i wygodne odczytywanie bezpośrednio na okularach. Najprawdopodobniej nie będzie można wchodzić z tymi powiadomieniami w interakcje, więc urządzenie raczej nie stanie się w najbliższej przyszłości sprzętem należącym do urządzeń z kategorii rzeczywistości mieszanej.

Meta we wrześniu 2024 roku pokazała prototyp okularów Orion do rozszerzonej rzeczywistości. Urządzenie wkrótce ma dopiero wejść w fazę testów wewnętrznych, więc jest na bardzo wczesnym etapie. Jak zaznaczył portal Engadget, okazuje się, że pozytywna reakcja i zainteresowanie nowym sprzętem spotkała się z tak pozytywną reakcją, że technologiczny gigant przyspieszył z rozwojem tych okularów.