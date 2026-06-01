Nowy odkurzacz Xiaomi. Tym razem „Pro”

Grając w Scrabble firma Xiaomi mogłaby mieć literki U, M, I, A oraz R, a i tak nie wiedziałaby co ułożyć. Właśnie wprowadziła do sprzedaży kolejny, czwarty już odkurzacz z serii Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4, tym razem z dopiskiem Pro, ale nadal bardzo podobny do poprzednich trzech.

Budżetowy odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C zadebiutował pod koniec kwietnia 2026 roku, a więc niewiele ponad miesiąc temu. W tak zwanym międzyczasie dołączyły do niego modele Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 (bez żadnego dopisku) oraz najpotężniejszy z trójki Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Max. Teraz na rynku pojawił się czwarty reprezentant tej serii – z dopiskiem Pro – plasujący się między dwoma poprzednimi.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro to całkiem dobrze zbalansowany odkurzacz

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, wyposażony w bezszczotkowy silnik o mocy 230 AW, zapewniający siłę ssania dochodzącą do 25000 Pa. To powinno wystarczyć do efektywnego usuwania kurzu i okruchów zarówno z twardych podłóg, jak i dywanów. Równocześnie podwójna szczotka zapobiega plątaniu się włosów.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro (fot. Xiaomi)

Podobnie jak inne modele z tej serii, wariant Pro również dysponuje szczotką, której prawa krawędź pozostawia minimalny margines, umożliwiając skuteczne sprzątanie przy cokołach lub listwach przypodłogowych. Nie zabrakło też niebieskiego doświetlenia o kącie 180 stopni, które pozwala dostrzegać drobinki kurzu i innych zanieczyszczeń między innymi pod meblami.

Producent postawił także na akumulator zapewniający do 90 minut pracy oraz stację, która poza ładowaniem automatycznie odsysa zebrane zabrudzenia, zapewniając wygodną i higieniczną obsługę. Dopełnieniem całości jest zaś system filtracji o skuteczności szacowanej na 99,99%.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro (fot. Xiaomi)

Ile kosztuje odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro?

Odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro został wyceniony na 1499 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~805 złotych. Aktualnie trwa przyjmowanie zamówień przedpremierowych, a regularna sprzedaż wystartuje 10 czerwca 2026 roku.

Na razie nie wiadomo, czy model ten trafi na polski rynek (zresztą, nieznana jest też przyszłość trzech pozostałych urządzeń z opisywanej serii).