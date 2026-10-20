Ogromne zmiany dla widzów Polsat Box Go

Grupa Polsat Plus zaanonsowała szereg zmian dla użytkowników Polsat Box Go. Codzienne korzystanie z serwisu VOD ma być teraz prostsze i wygodniejsze.

Polsat Box Go zmieniło się dla widzów – teraz ma być prościej i wygodniej

W marcu 2026 roku wspominaliśmy, że oferta kanałów w Polsat Box Go rośnie, a do dyspozycji widzów jest jeszcze więcej treści. Do listy dołączono 23 kolejne kanały, w tym czternaście należących do TVP oraz dziewięć tworzonych przez TVN Warner Bros. Discovery. Teraz Grupa Polsat Plus przedstawiła kolejne zmiany i – jak podkreśliła firma – w Polsat Box Go wszystko jest nowe.

Na platformie VOD wdrażane są kolejne uproszczenia dla użytkowników, a jednym z nich jest nowy player. Odtwarzacz ma być teraz prostszy i szybszy w obsłudze, dzięki czemu użytkownicy będą mogli jeszcze łatwiej włączyć ulubiony kanał lub tytuł i rozpocząć oglądanie bez zbędnych kliknięć i poszukiwań.

Według Grupy Polsat, ikony play, pauza i pozostałe funkcje mają być jasne dla użytkowników już od pierwszego spojrzenia. Ponadto przewijanie pokazuje teraz podgląd na stopklatki oraz moment odtwarzania na osi czasu, dzięki czemu widzowie od razu wiedzą, w jakiej części przewijanej treści właśnie się znajdują.

Nowy player w Polsat Box Go – przewijanie stop klatek i podgląd osi czasu (źródło: Grupa Polsat Plus)

Z kolei fanów maratonów serialowych ucieszy możliwość pominięcia czołówki i podsumowania poprzednich odcinków jednym krokiem. Co więcej, kolejne odcinki włączają się automatycznie bez potrzeby klikania. Po zakończeniu oglądania serwis zaproponuje też kolejne rekomendowane tytuły, a użytkownik może wybrać i uruchomić je od razu. Ponadto na karcie danego tytułu możemy zapoznać się ze zwiastunem, a następnie jednym kliknięciem włączyć film.

Nowy player w Polsat Box Go – kolejne odcinki serialu (źródło: Grupa POlsat Plus)

Zmiany w playerze Polsat Box Go – transmisje live i kanały telewizyjne

W odświeżonym playerze Polsat Box Go zauważymy również zmiany w transmisjach na żywo. Jeśli w jednym czasie trwa kilka wydarzeń, z którymi chcemy być na bieżąco, możemy w prosty sposób przełączać się pomiędzy nimi bez konieczności wychodzenia do głównego menu. Podczas meczów można też szybko zapoznać się z pełnymi statystykami dotyczącymi konkretnego wydarzenia. Firma podkreśla, że transmisję na żywo można też uruchamiać od początku lub rozpocząć od obejrzenia skrótu wydarzeń, które nas ominęły.

Nowy player w Polsat Box Go – transmisje na żywo (źródło: Grupa Polsat Plus)

Z kolei sekcja kanałów telewizyjnych w Polsat Box Go otrzymała intuicyjną nawigację z dostępem do ramówki bezpośrednio w odtwarzaczu. Co ważne, użytkownik może przewinąć, cofnąć się do przegapionego fragmentu i wrócić na żywo.

Grupa Polsat Plus twierdzi też, że nowy player wygląda i działa spójnie bez względu na urządzenie, na którym treści są odtwarzane.