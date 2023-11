Czas się wyciszyć. Motorola będzie stać na straży naszego spokoju

Niektórzy utrzymują, że żyją ze smartfonem w dłoni i nie zawsze jest to zbyt zdrowe. Zbytnie przywiązanie do ciągłych powiadomień, rozmów telefonicznych i odpisywania na wiadomości potrafi zabrać człowiekowi wewnętrzny spokój. Motorola chce nam pomóc go utrzymać.

Moto Unplugged – znajdź równowagę

Niektórzy od czasu do czasu decydują się na tzw. cyfrowy detoks. Chodzi o to, żeby odciąć się od ciągłych powiadomień, e-maili i wiadomości na komunikatorach czy w mediach społecznościowych. Jednak takie działania podejmowane są rzadko, a ciągłe pilnowanie się, by nie przesadzić z interakcją z cyfrowym światem bywa męczące nie mniej jak samo poświęcanie mu uwagi.

W związku z powyższym, różne firmy, w tym producenci sprzętu elektronicznego oferują pomoc w zarządzaniu czasem, jaki poświęcamy poszczególnym urządzeniom, platformom czy aplikacjom. Narzędzia cyfrowej równowagi znajdujemy na przykład w systemach Android czy iOS. Swoją cegiełkę postanowiła dorzucić także Motorola.

Firma opracowała Moto Unplugged, czyli oprogramowanie dla smartfonów tego producenta, pozwalające na zachowanie zdrowego balansu w korzystaniu z elektroniki. Umożliwia „wyciągnięcie wtyczki” na jakiś czas i zrobienie sobie przerwy od cyfrowego świata. Dzięki niemu, zamiast wyłączać telefon, chować go do szuflady czy odłączać od sieci i uruchamiać tryb wyciszony, można określić czas, w którym chcemy ograniczyć dostęp do najbardziej rozpraszających nas aplikacji.

W ten sposób użytkownik łatwo przefiltruje powiadomienia ze skrzynek odbiorczych e-mail, służbowego czatu na Teamsach czy serwisów społecznościowych w trakcie pracy, pozostawiając tylko najważniejsze źródła komunikatów.

Z jednej strony zyskujemy więc możliwość zrobienia sobie pauzy od dziesiątek niepotrzebnych, rozpraszających nas przeszkadzaczy, a z drugiej – wciąż możemy korzystać z najważniejszych dla danej chwili aplikacji i funkcji smartfona.

Garść wytchnienia dla użytkowników smartfonów Motorola

Aplikacja Moto Unplugged jest już dostępna w najnowszej wersji oprogramowania systemowego dla flagowego modelu motorola razr 40 ultra. Jak przekazał producent, należy się jej spodziewać w późniejszym terminie także w innych urządzeniach marki. Docelowo będzie wdrażana do kolejnych smartfonów, pomagając w zarządzaniu czasem i zwiększając poziom skupienia na najważniejszych sprawach – niezależnie, czy mówimy o pracy, czy też jakościowej rozrywce i czasie poświęcanym rodzinie oraz przyjaciołom.