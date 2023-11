RTX 4000 Super? Podobno już w 2024 roku

Czy od premiery nowych modeli kart graficznych „Zielonych” minęło wystarczająco dużo czasu? Możliwe, że tak. Zakulisowe informacje sugerują bowiem, że NVIDIA szykuje debiut nowych GPU RTX 4000 SUPER na wcale nie tak odległą przyszłość.

„Zielone” nowości

W tym roku NVIDIA skupiła się na rozbudowaniu oferty kart graficznych ze średniej półki. O ile najmocniejsze modele, RTX 4080 oraz RTX 4090, zadebiutowały pod koniec 2022 roku, o tyle RTX 4060 i RTX 4070 wraz z wariantami Ti zaczęły pojawiać się dopiero od stycznia 2023 roku.

PNY RTX 4070 XLR8 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Ostatnią kartą, jaką zobaczyliśmy oficjalnie, to ujawniony w lipcu RTX 4060 Ti. Patrząc na plan wydawniczy amerykańskiego producenta w ostatnich latach, wychodziłoby na to, że lada chwila powinno pojawić się coś nowego. Mamy już pewną poszlakę, co to może być i kiedy.

Nowe RTX 4000 w Nevadzie

kopite7kimi, jeden z informatorów skupiający na sprzęcie komputerowym, podał niedawno listę kart graficznych, które amerykański producent przygotowuje w tajemnicy i które powinny pojawić się w najbliższym czasie. W swoim wpisie na Twitterze/X wymienił m.in. RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER oraz RTX 4070 SUPER. Jednym słowem – poprawione karty obecnej generacji dedykowane bardziej wymagającym graczom.

KFA GeForce RTX 4090 SG (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Jeden z użytkowników był wystarczająco dociekliwy, aby zapytać w komentarzu pod postem, kiedy odbyłaby się ewentualna prezentacja GPU. Zakk przymierza się bowiem do zakupu RTX 4070 Ti, ale jeżeli data premiery nowych kart graficznych jest wystarczająco blisko, może warto byłoby poczekać. kopite7kimi odpowiedział mu najkrócej jak się da, a my wraz z autorem komentarza poznaliśmy przewidywaną datę premiery serii RTX 4000 SUPER.

CES — kopite7kimi (@kopite7kimi) November 5, 2023

Na odpowiedź składały się trzy litery: „CES”. Chodzi oczywiście o Consumer Electronics Show – targi skupiające się na nowych technologiach, organizowane od 1967 roku w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. NVIDIA nie jest oznaczona jako wyróżniony wystawca, ale ma zagwarantowane trzy pokoje konferencyjne. Póki co zakulisowe informacje o serii RTX 4000 SUPER najłatwiej opisać jedną, małą tabelą:

GPU nazwa kodowa Rdzenie CUDA Pamięć przepustowość pamięci TDP RTX 4080 SUPER AD103-400 10240 16 GB GDDR6X, 256-bitowa szyna b/d 320 W RTX 4080 AD103-300 9728 16 GB GDDR6X, 256-bitowa szyna 717 GB/s 320 W RTX 4070 Ti SUPER AD102-175

AD103-275 8448 16 GB GDDR6X, 256-bitowa szyna b/d 285 W RTX 4070 SUPER AD103-175

AD104-350 7168 12 GB GDDR6X, 192-bitowa szyna b/d 220 W RTX 4070 Ti AD104-400 7680 12 GB GDDR6X, 192-bitowa szyna 504 GB/s 285 W RTX 4070 AD104-250 5888 12 GB GDDR6X, 192-bitowa szyna 504 GB/s 200 W Opracowano na podstawie: VideoCardz

Jeżeli nic się w tej kwestii nie zmieni, targi CES 2024 wystartują 9 stycznia 2024 roku. Za nieco ponad dwa miesiące przekonamy się, czy NVIDIA tylko pokaże nowe karty, czy wprowadzi je od razu na rynek.

A może przewidywania kopite7kimi okażą się nietrafione, a „Zieloni” wykorzystają obecność na wydarzeniu do prezentacji technologii niezwiązanych z kartami graficznymi z serii RTX 4000? Osobiście preferuję opcję numer 2 – premiera wraz z szybkim pojawieniem się GPU w polskich sklepach.