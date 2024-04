Nowa oferta Plusa jest jak kawa – 3 w 1

Skąd w tytule porównanie do kawy? Ano stąd, że nowa oferta przedstawiona przez Plusa to prawdziwe 3 w 1. Oczywiście nie cukier, kawa i mleko w proszku, ale 3 abonamenty w cenie jednego. To jednak nie wszystko, co przygotował operator. Jakie są szczegóły tej oferty?

Ciekawa rodzinna oferta Plusa

Mistrzowska oferta Plusa, czyli dwa abonamenty w cenie jednego właśnie doczekała się swojego rozszerzenia. Już od 9 kwietnia klienci będą mogli połączyć ze sobą nie dwa, ale trzy numery. To całkiem ciekawa rodzinna opcja, która zapewnia użytkownikom nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS, a także całkiem spory pakietu internetu.

Za dokładnie 99 złotych miesięcznie (z rabatami) przy umowie obowiązującej przez 2 lata otrzymamy w zamian 750 GB. Z tej nowej oferty mogą skorzystać nowi klienci operatora, ale również osoby przenoszące numer z innej sieci i przechodzące z oferty na kartę lub MIX.

źródło: Plus

Warto dodać, że wprowadzenie nowej promocji nie oznacza, że oferta obejmująca dwa abonamenty w cenie jednego zniknie. Nadal pozostaje ona w mocy, a do tego jej okres wydłużony został z 12 do 24 miesięcy. Klienci nadal do wyboru mają dwie opcje:

za 69 złotych miesięcznie z 240 GB internetu oraz nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Mogą z niej skorzystać nowi klienci, przenoszący numer lub przechodzący z oferty na kartę lub MIX;

za 59 złotych ze 100 GB paczką danych z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Ta oferta jest przeznaczona dla klientów Plusa, którzy zdecydują się na zakup lub przedłużenie dowolnego abonamentu za minimum 39 złotych miesięcznie lub wybiorą usługę Internetu mobilnego bądź światłowodowego o minimalnej wartości 19 złotych miesięcznie. Ponadto, użytkownicy Polsat Box również mogą skorzystać z tej propozycji, pod warunkiem zakupu lub przedłużenia usługi za co najmniej 20 złotych miesięcznie.

Jest też coś dla fanów filmów i seriali

Tak jak wspomniałem, Plus przygotował coś jeszcze. Abonenci Plusa, którzy zdecydują się na 24-miesięczną umowę, mają możliwość skorzystania z unikalnego pakietu „All In Streaming”. Ten pakiet oferuje bogatą bibliotekę filmów i seriali w przystępnej cenie 49,99 złotych miesięcznie, włączając dostęp do Disney+ i HBO MAX, a także do Polsat Box Go Plus.

W zależności od wartości abonamentu klientom przysługuje dostęp do wybranej platformy na 3 lub 6 miesięcy. Osoby, które wybiorą abonament o wartości minimum 69 złotych na dwa lata, będą cieszyć się 6-miesięcznym dostępem do platform bez dodatkowych opłat, podczas gdy posiadacze tańszych abonamentów otrzymają 3 miesiące dostępu.