Kolejny serwis VOD dostępny w Polsce. Jego oferta jest oryginalna – nie dla każdego

Konia z rzędem temu, kto bez pomocy internetu wymieni wszystkie platformy VOD, z których mogą korzystać mieszkańcy kraju nad Wisłą – wydaje się to niemożliwe. A od teraz nie będzie łatwiejsze, gdyż m.in. w Polsce został udostępniony kolejny serwis z wideo na żądanie. Jego oferta jest dość „specyficzna” – z pewnością nie dla każego.

Nowy serwis VOD w Polsce – KOCOWA+

Jeśli nie interesujecie się koreańskimi produkcjami, to prawdopodobnie aż do tej pory nie słyszeliście o tej platformie. KOCOWA+ to bowiem, jak określił to KunHee Park, CEO/CPO KOCOWA, dom dla największej biblioteki koreańskich treści poza Koreą Południową. Znajdują się w niej wyłącznie koreańskie produkcje, w tym K-dramy (koreańskie seriale), występy gwiazd K-Popu oraz reality show, prowadzone przez koreańskich idoli.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Wśród dostępnych produkcji znajdują się między innymi „Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo”, Coffee Prince”, „Extra-Ordinary You” i „High Kick oraz „Escape Of The Seven: Resurrection”, „Su Ji and U Ri”, „My Dearest” i „My Sibling’s Romance”, a także „Weekly Idol”, „BTS Variety Chronicles”, „New Jeans Travel Code” i „Idol Star Athletics Championships”.

Właściciele platformy VOD zapewniają, że nowe programy będą dostępne na KOCOWA+ w ciągu ośmiu godzin od ich emisji w Korei Południowej wraz z angielskimi, hiszpańskimi, portugalskimi i chińskimi napisami.

Ile kosztuje dostęp do KOCOWA+?

Obecnie z KOCOWA+ mogą korzystać mieszkańcy 74 krajów na całym świecie, w tym Polski. Dostęp do platformy VOD można uzyskać poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje na Androida i iOS. Rejestracja jest prosta i bezpłatna – wystarczy podać adres e-mail i hasło. Można też użyć konta Google lub Apple. W niedalekiej przyszłości pojawi się również aplikacja na Smart TV.

8 Ocena

KOCOWA+ oferuje dwa rodzaje subskrypcji – Basic i Premium. Pierwsza kosztuje 6,99 dolarów (~28 złotych) miesięcznie lub 69,99 dolarów (~280 złotych) rocznie, natomiast druga 7,99 dolarów (~32 złote) miesięcznie lub 79,99 dolarów (~320 złotych) rocznie. Różnica w cenie jest niewielka, natomiast znaczącą różnicą jest to, że subskrypcja Premium zapewnia możliwość utworzenia aż 4 profili i na dodatek pobieranie oraz oglądanie wideo offline (tzn. bez połączenia z internetem).

W obu przypadkach można skorzystać z 14-dniowego, darmowego okresu próbnego.