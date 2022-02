Nowa oferta Orange – można zaoszczędzić nawet 840 złotych

Od dziś, 3 lutego 2022 roku, klienci mogą skorzystać z nowej oferty Orange, dzięki której w ich kieszeniach zostanie nawet 840 złotych. Wysokość rabatu zależy od wybranej taryfy.

Nowa oferta Orange od 3 lutego 2022 roku

Nowa oferta jest skierowana do osób, które przeniosą swój numer do Orange i podpiszą umowę na abonament komórkowy ze smartfonem. Operator informuje, że klienci, którzy wybiorą Plan 80, otrzymają rabat w wysokości nawet 480 złotych, ponieważ przez trzy miesiące nie będą musieli płacić abonamentu (3×80 złotych = 240 złotych oszczędności), a ponadto dostaną również zniżkę 10 złotych co miesiąc przez 24 miesiące na wybrany smartfon (kolejne 240 złotych rabatu).

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Co ważne, operator informuje, że nie ma limitu voucherów na zakup tańszych smartfonów, dlatego każdy zainteresowany ofertą klient będzie mógł skorzystać z tej promocji przy przeniesieniu numeru z innej sieci. Nie musi jednak koniecznie wybierać Planu 80, aby zaoszczędzić.

Promocja obejmuje również tańszy Plan 60 – klienci, którzy się na niego zdecydują, także nie będą musieli płacić abonamentu przez trzy miesiące, do daje im 180 złotych oszczędności. Ponadto też otrzymają rabat na smartfon przez 24 miesiące w wysokości 5 złotych co miesiąc (łącznie 120 złotych). W sumie w ich kieszeniach zostanie zatem 300 złotych.

Na tym operator jednak nie poprzestaje – klienci, którzy przeniosą swój numer z innej sieci do Orange online, otrzymają w prezencie dodatkowy miesiąc abonamentu za 0 złotych. Jeśli więc wybiorą Plan 80, zaoszczędzą w sumie 560 złotych, a decydując się na Plan 60 – nawet 360 złotych. To kwoty, które mogą skutecznie zachęcić do skorzystania z tej promocji (można to zrobić na stronie Orange).

Jednocześnie Orange zachęca również do kupienia pakietu Love z internetem światłowodowym, ponieważ nowi klienci nie będą musieli płacić abonamentu przez 2 miesiące. Promocja dotyczy umowy na 24 miesiące. Ponadto przy zakupie pakietu Orange Love Standard można kupić smartfon Xiaomi Redmi 10 4 GB/64 GB za 30 złotych miesięcznie przez dwa lata.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Na jeszcze większe rabaty mogą liczyć klienci, którzy wybiorą ofertę dla firm, bowiem decydując się na pakiet Love dla Firm, można zaoszczędzić aż 840 złotych (+ VAT). Ponadto operator przygotował kolejną odsłonę promocji „Smartfonowy szok cenowy”, w ramach której klienci biznesowi zakupią urządzenia w niższych cenach.