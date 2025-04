Odwaga czy głupota? Samsung dużo ryzykuje

Nierzadko nie sposób odgadnąć, czym kierował się producent, podejmując daną decyzję. Najczęściej są one jednak motywowane oszczędnościami i tak też może być w tym przypadku. Samsung dużo ryzykuje. Klienci mogą nie zostawić na nim suchej nitki za takie posunięcie.

Nowy smartfon Samsung Galaxy S25 FE bez nowego procesora

W przeszłości pojawiły się informacje, że smartfon Samsung Galaxy S25 FE może zostać wyposażony w procesor MediaTek Dimensity, jednak najnowsze odkrycie temu przeczy. Ekipa Android Authority znalazła „kod z zaufanych źródeł” o treści:

siop_r11q_sm8450 siop_r11s_exynos2200 siop_r12s_s5e9945 siop_r13s_s5e9945

Należy zacząć od tego, że literka „r” w nazwie kodowej jest charakterystyczna dla smartfonów z serii Galaxy S FE:

W związku z tym naturalne wydaje się, że r13 będzie smartfon Samsung Galaxy S25 FE. Przy nim, podobnie jak przy r12, widnieje ciąg liter i cyfr s5e9945, który jest przypisany do procesora Exynos 2400/Exynos 2400e. Oznacza to, że nowy model otrzyma stary procesor. To pierwsza taka sytuacja w historii tej serii i zdecydowanie może rozczarować klientów.

Samsung Galaxy S24 FE (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Równocześnie Android Authority podaje, że podobnie będzie w przypadku Galaxy M36 5G – on otrzyma procesor Exynos 1380, tak samo jak Galaxy M35 5G.

Samsung zaoszczędzi też na procesorze w nowym tablecie

Android Authority ujawnił również plany producenta z Korei Południowej wobec nowych tabletów. Dowiedzieliśmy się, że w przygotowaniu są co najmniej trzy: Galaxy Tab S10 Lite oraz Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra.

Pierwszy z ww. ma zostać wyposażony we wspomniany niedawno procesor Exynos 1380, który Koreańczycy wykorzystali już w Galaxy Tab S9 FE. Z kolei w przypadku modeli z serii Galaxy Tab S11 w oczy rzuca się przede wszystkim brak wersji z „plusem” w nazwie i powrót wariantu bez żadnego dopisku, podczas gdy poprzednia generacja składa się z Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra.

W przypadku Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra Samsung nie zdecyduje się na „recykling procesora”, ponieważ mają one zostać wyposażone w układ MediaTek Dimensity 9400.