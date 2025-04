InPost dostarczy paczki z Vinted w 8 europejskich krajach

InPost i Vinted zawarły nową umowę partnerską. Dzięki temu przesyłki z rzeczami „z drugiej ręki” będą dostarczane za pośrednictwem Paczkomatów i punktów PUDO w ośmiu europejskich krajach.

Nowa umowa właściciela Paczkomatów to większe możliwości użytkowników Vinted

InPost to lider wśród dostawców e-commerce na terenie Europy, z kolei Vinted to lider sprzedaży odzieży, obuwia, akcesoriów i wielu innych rzeczy z tzw. drugiej ręki. Teraz obie firmy zawarły nowy, wieloletni, europejski kontrakt, dzięki czemu użytkownicy platformy Vinted będą mogli korzystać z usługi dostawy za pośrednictwem Paczkomatów i punktów PUDO w ośmiu krajach do 2027 roku. W grupie tych krajów znajdą się Polska, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy.

Współpraca InPost i Vinted (źródło: InPost)

Łącznie do dyspozycji kupujących będą 82 tysiące punktów InPostu typu out-of-home, czyli miejsc, w których można odebrać bądź nadać przesyłkę poza domem odbiorcy i nadawcy. Z kolei Vinted oferuje swoje usługi milionom klientów z całej Europy.

Rozwój grupy InPost na arenie europejskiej

InPost intensywnie rozwija swoją europejską sieć logistyczną. W zeszłym tygodniu firma ogłosiła przejęcie spółki Yodel, czyli brytyjskiej firmy przewozowej. Dzięki temu właściciel Paczkomatów wzmacnia swoją pozycję jako trzeci, niezależny operator logistyczny na terenie Wielkiej Brytanii. Ponadto InPost ma w planach inwestycję rzędu 600 milionów funtów do 2029 roku. Łączna inwestycja w tym kraju wyniesie 1 miliard funtów.

Prężny rozwój grupy InPost można też dostrzec w Polsce. Urządzenia do nadawania i odbierania przesyłek pojawiają się m.in. w szpitalach czy miejscach uzdrowiskowych. W grudniu 2024 roku firma zainstalowała w Polsce swój jubileuszowy 25-tysięczny Paczkomat. Przedsiębiorstwo zaznaczyło wtedy, że łącznie dysponuje niemalże 44 tysiącami maszyn paczkowych, a także 35 tysiącami punktów PUDO, jednak zapewne liczby te zdążyły się już zwiększyć.

Grupa InPost zaznacza, że 2024 rok był rekordowy pod względem przychodów. Firma odnotowała wzrost o 23,5% do 10,9 miliarda złotych w stosunku rok do roku. Z kolei wolumen przesyłek w tymże roku wyniósł 1,1 miliarda, co stanowi 22% wzrost w porównaniu do roku wcześniejszego.