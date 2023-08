Steam wprowadza „używane Steam Decki” – tanio i pewnie?

Steam Deck od Valve wywołał swego czasu na rynku spore zamieszanie. Ten PC zamknięty w ciele konsoli przenośnej zdolny jest do odpalenia wielu gier z Waszej biblioteki Steam. Jeśli chcieliście się w ten sprzęt zaopatrzyć, jednak cena do tej pory wydawała się zbyt wysoka, to jest szansa, że teraz się skusicie!

Konsola-PC od Valve

Początkowo dostanie do swych rąk przenośnego sprzętu dla graczy od Valve, było dość trudne. Po odblokowaniu sprzedaży, pierwszy nakład rozszedł się błyskawicznie, a na kolejne trzeba było czekać. Mało tego, aby zarezerwować sztukę dla siebie, należało wnieść opłatę rezerwacyjną (w okolicach 20 złotych), która następnie była odliczana od kwoty, jaką należało wyłożyć na samo urządzenie. W ostatecznym rozrachunku nabywca nie płacił więc dodatkowo.

Steam Deck w wersji z 512 GB pamięci trafił nawet do naszej redakcji i pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Na popularności urządzenia chciały nawet skorzystać niektóre sklepy, jednak cena w markecie jest… nieco zawyżona, względem tej, którą możemy zobaczyć w oficjalnym sklepie Valve. Mało tego, podczas Steam Summer Sale, można było dorwać Decka taniej o 20%, względem regularnej ceny.

Sprzęt dla graczy od Valve można teraz dorwać w znacznie niższej cenie i nie jest to ograniczona czasowo promocja (źródło: Steam)

Wyprzedaż skończyła się jednak w ubiegłym miesiącu i nie da się już dostać urządzenia od Valve w niższej kwocie. No, a przynajmniej nie dało się do niedawna, bo okazuje się, że firma rozpoczęła sprzedaż odnowionych Decków. Są to sprzęty, które pochodzą ze zwrotów, jednak w pełni sprawne i odpowiednio przygotowane do ponownej odsprzedaży. Jak prezentują się ceny?

Odnowione Steam Decki już dostępne!

Najpierw może najważniejsza informacja, jaką jest fakt, że odnowiony sprzęt możemy zamówić także do Polski i zapłacić w naszej walucie.

Najtańsza opcja z 64 GB pamięci wewnętrznej kosztuje dokładnie 1519 złotych. Za wersję z 256 GB pamięci będziemy musieli zapłacić 1999 złotych, natomiast najdroższa opcja z 512 GB dyskiem została wyceniona na 2479 złotych. Poza urządzeniem potencjalni nabywcy otrzymają także roczną gwarancję, odnowione źródło zasilania oraz futerał.

Skusicie się na taki egzemplarz po zwrocie…?