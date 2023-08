Wielka awaria w Netia – internet nie działa

Jeśli jesteście klientami firmy Netia i myśleliście, że spędzicie ten wieczór, korzystając na koniec dnia z przepastnych zasobów internetu, to niestety nie będziecie mieli takiej możliwości. Trwa bowiem wielka awaria, która uniemożliwia surfowanie po sieci.

Awaria – nie działa internet od firmy Netia

Netia dostarcza nie tylko internet, ale wygląda na to, że to właśnie – mówiąc kolokwialnie – internet padł. Pierwsze zgłoszenia pojawiły się w serwisie Downdetector już przed godziną 22:00, a teraz ich liczba przekracza już tysiąc.

Szybko pojawiają się też kolejne komentarze z informacją o awarii, zarówno w serwisie Downdetector, jak i na oficjalnym profilu na Facebooku Netii. Na razie operator nie odniósł się do tej sytuacji. Pozostaje mieć nadzieję, że szybko przywróci działanie swoich usług.

Jest jednak dobra wiadomość

Na mapie w serwisie Downdetector widać, że awarię zgłaszają klienci Netii z całej Polski, choć najwięcej zgłoszeń pochodzi z największych miast w Polsce, m.in. Warszawy, Lublina i Krakowa. Udało mi się jednak potwierdzić, że nie wszyscy klienci zostali odcięci od usług – pod jednym adresem w stolicy działa zarówno internet, jak i telewizja.

Jeżeli zatem jesteście klientami Netii i możecie oglądać telewizję oraz korzystać z internetu, to możecie sobie pogratulować, że macie to szczęście, bo nie każdy jest takim farciarzem jak Wy. Tym, którym się nie poszczęściło, pozostaje przełączenie się na internet komórkowy, ewentualnie sięgnięcie po książkę, bo to też fajna rozrywka, w sam raz na wieczór.