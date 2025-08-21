Google dodaje nową funkcję do Androida. Ucieszy rodziców

Coraz młodsze dzieci korzystają z przeróżnych technologii. Podarowanie smartfona z dostępem do internetu bez żadnych ograniczeń nie jest dobrym pomysłem, zresztą podobnie jak całkowite wykluczenie cyfrowe małoletniego. W takich sytuacjach przydatne są narzędzia i aplikacje, które pozwolą rodzicom monitorować dziecko i nieco ograniczać dostęp do nieodpowiednich treści. Google opracowało nową funkcję systemu Android, która ułatwi kontrolę rodzicielską.

Ta opcja w Androidzie pomoże rodzicom w ochronie dzieci

Z sieci, smartfonów czy sztucznej inteligencji korzystają coraz młodsi użytkownicy. To jednak wcale nie oznacza, że dzieci czy młodzież zaczęli nagle szybciej dorastać i mogą poruszać się w internecie bez żadnych ograniczeń. Google jest jednym z tych przedsiębiorstw, które przywiązują wagę do bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników w sieci.

W lutym 2025 roku Family Link doczekało się odświeżenia interfejsu i kilku nowych funkcji. Rodzice mogą szybciej i łatwiej dotrzeć do najważniejszych elementów sterujących, dodać opcję „Czas szkolny” na smartfonach i tabletach czy zatwierdzać kontakty, do których dziecko może dzwonić i pisać. Teraz technologiczny gigant z Mountain View zaanonsował kolejną nowość.

Google rozpoczęło wdrażanie funkcji „Kontrola rodzicielska”. Opcja ta trafi do Ustawień na urządzeniach z Androidem. W nowej sekcji znajdą się wbudowane funkcje kontroli oraz usługa Family Link, choć w ograniczonej formie.

Google wbudowuje „Kontrolę rodzicielską” w Ustawienia Androida

Z poziomu „Kontroli rodzicielskiej” w Ustawieniach Androida opiekun młodego użytkownika będzie mógł zarządzać:

limitami czasu spędzanego przed ekranem,

harmonogramami przerw w korzystaniu z urządzenia – rodzic może ograniczyć dostęp do smartfona czy tabletu w konkretnych godzinach,

limitami czasowymi dla konkretnych aplikacji,

blokowaniem poszczególnych aplikacji,

filtrowaniem treści dla dorosłych w obrębie przeglądarki i wyszukiwarki (pełna ochrona tylko w Chrome i Google).

Google jednak zaznacza, że bardziej zaawansowane funkcje, w tym „Czas szkolny”, możliwość zatwierdzania zakupów w aplikacjach czy alerty o lokalizacji, dostępne są bezpośrednio w Family Link. Rodzic może korzystać zarówno z wbudowanych funkcji, jak i aplikacji.

Kontrola rodzicielska w Ustawieniach Androida (źródło: Google)

Nowa opcja „Kontroli rodzicielskiej” jest już udostępniana w wersji beta na części obsługiwanych urządzeń.

Warto wspomnieć, że Google pracuje też nad nową wersją aplikacji Gemini, która dedykowana będzie najmłodszym użytkownikom. Wszystko po to, aby dzieci i młodzież mogli korzystać z funkcji sztucznej inteligencji, jednak z uwzględnieniem rygorystycznych zasad dotyczących generowanych treści.