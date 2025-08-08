Dorzucisz złotówkę do zakupu robota lub kosiarki i odkurzacz jest Twój

Marka Mova mocno rozkręciła się na polskim rynku. Właśnie świętuje swoje pierwsze urodziny i z tej okazji ma dla Was kilka ciekawych promocji na roboty sprzątające, koszące i inne urządzenia, które ułatwią Waszą codzienność.

Symboliczna złotówka i odkurzacz bezprzewodowy Mova jest Twój

Mova wystartowała z nową promocją z okazji swoich pierwszych urodzin. W przypadku kilku wybranych modeli robotów sprzątających możesz za symboliczną złotówkę odebrać odkurzacz ręczny o wartości 699 złotych (cena sugerowana przez producenta). W promocji uczestniczy m.in. niedawno recenzowany na łamach Tabletowo model robota odkurzającego – Mova P50 Pro Ultra, a także Mova Z50 Ultra i Mova P50 Ultra.

Pionowy, bezprzewodowy odkurzacz Mova J30, zdobędziesz za złotówkę też kupując roboty koszące Mova 1000 i Mova 600. Urządzenia zadebiutowały w Polsce w kwietniu 2025 roku. Modele te zostały wyposażone w technologię UltraView LiDAR 3D, dzięki czemu nie wymagają czasochłonnego montażu fizycznych przewodów granicznych. Automatyczne kosiarki Mova samodzielnie poradzą sobie z mapowaniem terenu w ok. 20 minut.

Z promocji możesz skorzystać od dziś – 8 sierpnia 2025 roku – aż do 31 sierpnia 2025. To jednak nie koniec niespodzianek, bo wszystkie te urządzenia (i nie tylko te) są obecnie dostępne w niższych cenach.

Pierwsza rocznica marki Mova w Polsce (źródło: Mova)

Roboty koszące, roboty sprzątające i odkurzacze Mova w promocyjnych cenach

Z okazji pierwszych urodzin Mova w Polsce taniej o nawet 27% kupisz roboty koszące:

Mova 1000 obniżka z 5649 złotych do około 4124 złote,

Mova 600 obniżka z 4789 złotych do około 3496 złotych.

Taniej kupisz roboty sprzątające:

Mova V50 Ultra Complete do 33% taniej z 5999 złotych (około 4020 złotych),

Mova V50 Ultra do 32% taniej z 5459 złotych (około 3712 złotych),

Mova Z50 Ultra do 37% taniej z 5099 złotych (około 3213 złotych),

Mova P50 Pro Ultra do 36% taniej z 4249 złotych (około 2719 złotych),

Mova P50 Ultra do 38% taniej z 3339 złotych (około 2070 złotych),

Mova E40 Ultra do 27% taniej z 2599 złotych (około 1897 złotych),

Mova E20 Plus do 46% taniej z 1299 złotych (około 701 złotych),

Mova E20 do 43% taniej z 2599 złotych (około 1481 złotych).

Promocją objęto też wybrane modele odkurzaczy pionowych oraz typu Wer&Dry: