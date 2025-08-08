Dorzucisz złotówkę do zakupu robota lub kosiarki i odkurzacz jest Twój

Marka Mova mocno rozkręciła się na polskim rynku. Właśnie świętuje swoje pierwsze urodziny i z tej okazji ma dla Was kilka ciekawych promocji na roboty sprzątające, koszące i inne urządzenia, które ułatwią Waszą codzienność.
Symboliczna złotówka i odkurzacz bezprzewodowy Mova jest Twój
Mova wystartowała z nową promocją z okazji swoich pierwszych urodzin. W przypadku kilku wybranych modeli robotów sprzątających możesz za symboliczną złotówkę odebrać odkurzacz ręczny o wartości 699 złotych (cena sugerowana przez producenta). W promocji uczestniczy m.in. niedawno recenzowany na łamach Tabletowo model robota odkurzającego – Mova P50 Pro Ultra, a także Mova Z50 Ultra i Mova P50 Ultra.
Pionowy, bezprzewodowy odkurzacz Mova J30, zdobędziesz za złotówkę też kupując roboty koszące Mova 1000 i Mova 600. Urządzenia zadebiutowały w Polsce w kwietniu 2025 roku. Modele te zostały wyposażone w technologię UltraView LiDAR 3D, dzięki czemu nie wymagają czasochłonnego montażu fizycznych przewodów granicznych. Automatyczne kosiarki Mova samodzielnie poradzą sobie z mapowaniem terenu w ok. 20 minut.
Z promocji możesz skorzystać od dziś – 8 sierpnia 2025 roku – aż do 31 sierpnia 2025. To jednak nie koniec niespodzianek, bo wszystkie te urządzenia (i nie tylko te) są obecnie dostępne w niższych cenach.
Roboty koszące, roboty sprzątające i odkurzacze Mova w promocyjnych cenach
Z okazji pierwszych urodzin Mova w Polsce taniej o nawet 27% kupisz roboty koszące:
- Mova 1000 obniżka z 5649 złotych do około 4124 złote,
- Mova 600 obniżka z 4789 złotych do około 3496 złotych.
Robot koszący Mova 1000
Taniej kupisz roboty sprzątające:
- Mova V50 Ultra Complete do 33% taniej z 5999 złotych (około 4020 złotych),
- Mova V50 Ultra do 32% taniej z 5459 złotych (około 3712 złotych),
- Mova Z50 Ultra do 37% taniej z 5099 złotych (około 3213 złotych),
- Mova P50 Pro Ultra do 36% taniej z 4249 złotych (około 2719 złotych),
- Mova P50 Ultra do 38% taniej z 3339 złotych (około 2070 złotych),
- Mova E40 Ultra do 27% taniej z 2599 złotych (około 1897 złotych),
- Mova E20 Plus do 46% taniej z 1299 złotych (około 701 złotych),
- Mova E20 do 43% taniej z 2599 złotych (około 1481 złotych).
Robot sprzątający Mova V50 Ultra Complete
Promocją objęto też wybrane modele odkurzaczy pionowych oraz typu Wer&Dry:
- Mova S5 Sense do 31% taniej z 1299 złotych (około 896 złotych),
- Mova S4 Detect do 35% taniej z 999 złotych (około 649 złotych),
- Mova S2 Detect do 32% taniej z 959 złotych (około 652 złote),
- Mova J30 do 29% taniej z 699 złotych (około ) lub za 1 złoty,
- Mova X4 Pro (Wet&Dry) do 27% taniej z 2199 złotych (około 1605 złotych),
- Mova K30 Mix (Wet&Dry) do 31% taniej z 1749 złotych (około 1207 złotych),
- Mova K30 (Wet&Dry) do 28% taniej z 1519 złotych (około 1094 złotych),
- Mova K20 Pro (Wet&Dry) do 23% taniej z 1299 złotych (około 1000 złotych),
- Mova K10 Pro (Wet&Dry) do 35% taniej z 1299 złotych (około 844 złotych),
- Mova K10 (Wet&Dry) do 37% taniej z 869 złotych (około 548 złotych).