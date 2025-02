Recenzja Mova K30 Mix. Odkurzacz z funkcją mycia czy mop z funkcją odkurzania?

Mova K30 Mix to najnowszy wielofunkcyjny odkurzacz w ofercie tego producenta. Wyróżnia go wszechstronne działanie – zarówno na mokro, jak i na sucho. Jak jednak sprawdza się w praktyce? Czy jest to sprzęt warty uwagi?

Wideorecenzja

Co znajdziemy w opakowaniu z Mova K30 Mix?

Zanim przejdziemy do samego odkurzacza, warto przyjrzeć się temu, co – poza nim samym – jeszcze znajduje się w zestawie. A jest tego całkiem sporo!

Po otwarciu pudełka znajdziemy instrukcję obsługi oraz rączkę do odkurzacza. Obok niej umieszczono zapasowy wałek do pracy na mokro oraz dodatkowy filtr, co z pewnością przyda się podczas intensywnego użytkowania sprzętu. Do czyszczenia na mokro dostajemy rączkę z uchwytem oraz stację do ładowania i czyszczenia wałka myjącego. Do zestawu dołączono również szczotkę czyszczącą oraz płyn do mycia podłóg.

Do działania na sucho mamy dużą i małą elektroszczotkę, pojemnik na nieczystości oraz szczotkę szczelinową z wysuwanym włosiem. Osobno zapakowana jest rurka, a zestaw dopełnia jeszcze dwuczęściowa podstawka, na której można umieścić wszystkie akcesoria.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Konstrukcja i obsługa

Sercem urządzenia jest silnik połączony z baterią, umieszczony w części mopującej. To właśnie do niej podłączamy rączkę, która pozwala na komfortowe sterowanie odkurzaczem.

Na górze znajduje się prosty wyświetlacz, na którym pojawiają się informacje o aktualnym trybie pracy oraz poziomie naładowania baterii. To jest też miejsce, w którym zasygnalizowane zostaną ewentualne błędy czy komunikaty o konieczności wylania brudnej czy uzupełnienia czystej wody.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

W rączce od góry mamy klawisz do uruchamiania mycia i suszenia w stacji, a od przodu włącznik oraz przycisk do zmiany trybów działania. Ciekawym dodatkiem jest klawisz w tylnej części bazy. Umożliwia on zmianę głośności komunikatów głosowych, a po dłuższym przytrzymaniu – wybór języka. Co ważne, dostępny jest język polski, więc wszystkie powiadomienia będą dla nas w pełni zrozumiałe.

Obok ekranu umieszczono przycisk, który pozwala na szybkie odczepienie silnika od podstawy. Dzięki temu można łatwo przełączyć urządzenie między funkcją mycia i odkurzania. W tylnej części urządzenia w wersji mopującej znajduje się kolejny przycisk – tym razem służy on do wyciągnięcia pojemnika na wodę i zanieczyszczenia.

Pojemnik podzielony jest na dwie przegródki: jedna służy do nalewania czystej wody z płynem do mycia, a druga zbiera brudną wodę wraz z większymi nieczystościami. Aby go opróżnić, wystarczy unieść uchwyt i wylać zawartość.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Na samym dole znajduje się wałek myjący. Można go łatwo wyjąć, odpinając pokrywę od góry i wysuwając wałek na bok. Dzięki temu możemy go ręcznie doczyścić lub wymienić na zapasowy egzemplarz z zestawu.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Wspominałem, że możemy wyjąć silnik. Ale właściwie po co? Dzięki temu możemy przekształcić mop w odkurzacz bezprzewodowy i korzystać z dodatkowych akcesoriów. Wystarczy umieścić silnik w podstawie, dołączyć zbiornik na nieczystości, a następnie podpiąć akcesoria: rurkę, dużą elektroszczotkę, małą elektroszczotkę lub szczotkę szczelinową z wysuwanym włosiem.

W takim wariancie w rączce mamy osobne klawisze do włączania pracy oraz zmiany trybów działania. Pojemnik na nieczystości skrywa w sobie filtr. Wszystkie elementy łączą się ze sobą na zatrzaski, które zdają się być solidne i wytrzymałe – przy czym trudno jest to zweryfikować podczas dwutygodniowych testów.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Warto pamiętać, że ten odkurzacz można ładować wyłącznie poprzez stację do jednoczesnego czyszczenia mopa. Oznacza to, że w trybie odkurzacza pionowego nie da się uzupełnić energii.

Jak Mova K30 Mix myje podłogę?

Domyślnym trybem dla Mova K30 Mix jest praca na mokro. Obrotowy wałek skutecznie usuwa różne plamy, jednocześnie podając wodę, która moczy zabrudzenia i ułatwia ich eliminację. Wałek obraca się z maksymalną prędkością 500 obrotów na minutę, a moc silnika to 300 W. Dzięki sile ssania na poziomie 18000 Pa urządzenie radzi sobie z większością zanieczyszczeń.

Mova K30 Mix podczas mycia nieczystości spod butów | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Codzienne zabrudzenia, takie jak błoto naniesione na butach czy plamy po gotowaniu w kuchni, usuniemy bez problemu. Nawet mocniej zaschnięte znikają po kilku przejazdach, dzięki szybko obracającemu się wałkowi.

Mova K30 Mix w pojedynku z plamami po kawie | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Co ważne, urządzenie potrafi także wciągać płyny. Nawet, gdy wyleje nam się więcej cieczy, jednym przeciągnięciem wciągniemy ją do pojemnika. To tym bardziej sprawia, że Mova K30 Mix może zastąpić tradycyjnego mopa.

Warto zwrócić uwagę na szerokość wałka, która zapewnia dużą powierzchnię czyszczenia. Dzięki temu sprzątanie jest szybkie i efektywne, a przy krawędziach pozostaje jedynie niewielka szczelina, co pozwala usunąć niemal wszystkie zabrudzenia. Przy listwach i meblach odkurzacz nie zawsze dociera idealnie do samej krawędzi, ale różnica jest naprawdę niewielka – maksymalnie kilka milimetrów.

Mova K30 Mix wciąga też rozlane płyny | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Podczas mycia woda jest jednocześnie podawana na podłogę i odsysana do pojemnika. Dzięki temu podłoga szybko schnie, a nieczystości nie zostają ponownie rozprowadzone po powierzchni. System filtracji skutecznie oddziela większe zanieczyszczenia od wody, dzięki czemu w koszyczku zbierają się nieczystości stałe, a na dole zostaje sama brudna woda.

Ważnym elementem jest równomierne dozowanie wody, dzięki czemu każdy kawałek podłogi jest myty w taki sam sposób. Do dyspozycji mamy różne tryby pracy: samo ssanie, Max, Ultra oraz tryb automatyczny, który samodzielnie dostosowuje ilość podawanej wody i moc ssania do wykrytych zabrudzeń. Tryby Max i Ultra różnią się między sobą siłą ssania oraz ilością podawanej wody. Nazewnictwo nie jest klarowne więc wyjaśnię – Ultra jest mocniejsze.

Podłogę możemy myć również pod meblami, o ile zapewnią one odpowiednią przestrzeń. Konstrukcja odkurzacza wymaga około 14 cm wysokości, więc przy wyższych meblach, zwłaszcza tych na nóżkach, sprzątanie będzie bezproblemowe. Co istotne, urządzenie można położyć całkowicie poziomo, a mimo to nadal będzie działać.

Dodatkowo, dla większej wygody użytkowania, w podstawie odkurzacza znajduje się niewielkie kółko, które poprawia jego mobilność i ułatwia poruszanie się po podłodze podczas pracy.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Po zakończeniu mycia i umieszczeniu urządzenia w stacji ładowania, wałek może być automatycznie myty i suszony w stacji bazowej. Wystarczy wcisnąć klawisz od góry. Proces mycia trwa około 3 minut, podczas których odkurzacz intensywnie przepłukuje wałek czystą wodą, usuwając nagromadzone zabrudzenia. Następnie urządzenie uruchamia tryb suszenia ciepłym powietrzem o temperaturze 60°C. Cały cykl suszenia trwa około 30 minut, dzięki czemu wałek pozostaje higienicznie czysty i gotowy do kolejnego użycia.

Odkurzanie na sucho z wykorzystaniem Mova K30 Mix

Poza funkcją mopowania, Mova K30 Mix może działać jako klasyczny odkurzacz pionowy. W zestawie znajdziemy kilka końcówek do odkurzania:

dużą elektroszczotkę, idealną do twardych podłóg i dywanów,

mniejszą elektroszczotkę do materacy i tapicerki,

szczotkę szczelinową z wysuwanym włosiem.

Do wyboru mamy dwa tryby ssania. Mocniejszy pozwala wciągnąć większe zanieczyszczenia jednym ruchem, natomiast słabszy jest odpowiedni do codziennego sprzątania. Elektroszczotka skutecznie zbiera nieczystości z podłóg, ale także unosi włosie na dywanach, zapewniając efekt odświeżenia. Brakuje jednak podświetlenia LED, które ułatwiłoby sprzątanie w ciemniejszych miejscach.

Mova K30 Mix poradzi sobie także z rozsypaną kawą | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Duża elektroszczotka jest wyposażona w wałek, który został wykonany z kombinacji miększego i twardszego, krótkiego włosia. Dzięki temu świetnie radzi sobie zarówno na gładkich powierzchniach, jak i na bardziej puszystych materiałach, takich jak dywany czy wykładziny. Struktura włosia pozwala na skuteczne zbieranie zanieczyszczeń, kurzu oraz sierści zwierząt, zapobiegając jednocześnie ich nadmiernemu osadzaniu się na szczotce.

Dodatkowo w konstrukcji elektroszczotki zastosowano specjalne elementy, które umożliwiają rozplątywanie włosów i innych dłuższych zabrudzeń. Oznacza to, że jeśli podczas sprzątania coś owinie się wokół wałka, w większości przypadków zostanie to automatycznie usunięte. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia utrzymanie szczotki w czystości i minimalizuje konieczność ręcznego usuwania włosów czy nitek po każdym odkurzaniu.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Mała elektroszczotka działa bardzo podobnie jak ta duża. Tak samo mamy obrotowy wałek unoszący nieczystości oraz teksturę tkanin. Dzięki temu sprzątanie jest skuteczne, a odświeżanie materacy, kanap czy foteli – bardzo łatwe.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Wąska szczotka szczelinowa sprawdza się z kolei do usuwania nieczystości w trudno dostępnych miejscach. Między poduszkami, w zakamarkach kanapy, w przestrzeniach między meblami czy chociażby przy pralce, sprawdza się znakomicie!

Dodatkowo – wysuwając włosie – skutecznie (i delikatnie) usuniemy zabrudzenia z mebli, futryn, ram obrazów czy sztukaterii. Szkoda jedynie, że w zestawie producent nie przewidział jeszcze elastycznej rurki. Z nią odkurzanie na wysokości byłoby wygodniejsze.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Na najniższym trybie ssania odkurzacz działa do 60 minut, a na najwyższym – około 15 minut. W trybie mopowania urządzenie pracuje do 30 minut na jednym ładowaniu, korzystając głównie z trybu automatycznego.

Pełne uzupełnienie baterii trwa jednak stosunkowo długo, bo około 5 godzin. Co ważne – odkurzacz można ładować tylko w stacji bazowej, a uzupełnianie energii nie odbywa się podczas mycia czy suszenia rolki, co trochę mnie zaskoczyło.

Mova K30 Mix sprawdza się przy większych i mniejszych zabrudzeniach | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Podsumowanie

Mova K30 Mix to funkcjonalny sprzęt, który łączy bardzo skuteczne mycie i wciąganie płynów z odkurzaniem na sucho. Urządzenie oferuje dużą moc ssania, skuteczne mycie podłóg i automatyczne czyszczenie wałka, co ułatwia utrzymanie jego higieny. Wygodna stacja bazowa pozwala na ładowanie, czyszczenie i suszenie wałka, a dodatkowe końcówki sprawiają, że sprzęt sprawdzi się w różnych warunkach.

Minusem może być brak podświetlenia LED w elektroszczotce oraz konieczność ładowania wyłącznie w bazie. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze elastycznej rurki.

Mova K30 Mix | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Aktualna cena Mova K30 Mix wynosi 2099 złotych, co czyni ten sprzęt niezłą propozycją w swojej kategorii. Niekiedy pojawiają się też obniżki (ostatnio było po 1749 złotych), które sprawiają, że zakup staje się jeszcze bardziej opłacalny.

Jak dla mnie Mova K30 Mix to bardzo przyjemny pomocnik w utrzymaniu czystości mieszkania. To pozytywne zaskoczenie i – poza wspomnianymi niewielkimi brakami – nie mogłem się do niczgo przyczepić. A jak według Was wypada Mova K30 Mix? Sprawdziłby się w Waszych domach?

