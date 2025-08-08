HBO Max ma w planach „agresywną” kampanię. Nie będziecie zadowoleni

O tym, że Max – a w zasadzie od niedawna znowu HBO Max – powalczy ze współdzieleniem kont, wiemy już od dłuższego czasu. Warner Bros. Discovery zapowiedziało kolejną – „agresywną” – fazę zmagań z „nielegalnymi” użytkownikami.

HBO Max próbuje walczyć z nieuczciwymi użytkownikami

Większość serwisów streamingowych dostępnych w naszym kraju nie jest tania, a my -użytkownicy – zdecydowanie lubimy szukać dróg do zaoszczędzenia tych kilku złotych miesięcznie np. udostępniając komuś hasło w zamian za podzielenie się opłatą. Platformy VOD przez długi czas nie robiły nic z tym, że dzieliliśmy się jednym kontem z osobami spoza naszego gospodarstwa domowego.

Jednak mniej-więcej w 2021 roku Netflix zaczął ostrzegać użytkowników w wybranych krajach, aby 2 lata później na dobre ukrócić współdzielenie kont. Po Netfliksie, a konkretnie we wrześniu 2024 roku, zakaz współdzielenia kont został wprowadzony w Disney+. Do walki z nieuczciwymi użytkownikami stanęło również HBO Max.

O tym, że w platforma VOD należąca do Warner Bros. Discovery – wtedy jeszcze pod nazwą Max – będzie zwalczać współdzielenie kont, wiedzieliśmy od dawna. Pierwsze przesłanki pojawiły się w marcu 2024 roku, a nieco ponad rok później – w kwietniu 2025 roku – Max wprowadził opłatę za dodatkowego użytkownika w USA. Ale na tym sprawa się nie skończy, przyjdzie czas, kiedy i my zapłacimy za „współdzielenie” konta.

W maju 2025 roku JB Perrette – szef działu streamingu i gier w Warner Bros. Discovery – zdradził, że funkcja dodatkowego użytkownika w HBO Max pojawi się u użytkowników z całego świata w ciągu 12-18 miesięcy. Teraz szef ujawnia jeszcze więcej szczegółów dotyczących intensyfikacji walki z nieuczciwymi subskrybentami.

„Agresywna” kampania w HBO Max

Walka z nielegalnym współdzieleniem kont w HBO Max będzie „agresywna”. Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas telekonferencji, platforma zacznie od kampanii informacyjnej już w przyszłym miesiącu. Przy czym ma być ona bardziej stanowcza niż tylko wyświetlenie komunikatu, który można zignorować, zamknąć i dalej korzystać z serwisu. Tym razem powiadomienia mają zmusić użytkownika do działania.

Warner Bros. Discovery w najbliższym czasie ma dopracować regulamin i odnaleźć wszystkie luki, które dotąd pozwalają na współdzielenie kont. Jednocześnie firma weryfikuje „kto jest legalnym użytkownikiem, a kto nie”.

Amerykańskie przedsiębiorstwo liczy na korzyści finansowe z powodu ograniczenia współdzielenia kont. Według szefa JB Perrette’a zysk może zostać zauważony już w czwartym kwartale 2025 roku. Jak zaznacza Engadget – platforma HBO Max dobrze sobie radzi, a w ciągu ostatniego kwartału przyciągnęła grono 3,4 miliona nowych subskrybentów.