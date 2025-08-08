Ekspresowe ładowanie elektryków. Potrwa niemalże tyle, co tradycyjne tankowanie

Chiński koncern samochodowy BYD zaprezentował możliwości swojej nowej platformy ładowania. „Super E-Platform” sprawi, że elektryk naładuje się ekspresowo, a dostępny zasięg w 5 minut wzrośnie o 400 kilometrów.

Ładowanie elektryków będzie coraz szybsze

Mimo wielu przeciwników – samochody elektryczne były, są i… będzie ich jeszcze więcej. Gdy w Polsce pojawiły się pierwsze elektryki można było narzekać, że akumulatory ładują się horrendalnie długo, ładowarek jest jak na lekarstwo, a na koniec zużyte baterie staną się groźnym dla środowiska odpadem, którego utylizacja bądź recykling są bardzo drogie. Ale czas i technologie idą do przodu. Włoskie lotnisko udowadnia, że zużyte akumulatory z elektryków da się wykorzystywać. Producenci elektryków natomiast pokazują, że czas ładowania może w przyszłości stać się jeszcze krótszy, wręcz porównywalny do czasu tankowania tradycyjnego paliwa z dystrybutora.

Chiński koncern samochodowy BYD (Build Your Dreams) pochwalił się nową platformą „Super E-Platform” – wspominaliśmy o niej już w marcu 2025 roku. Stworzona architektura układu napędowego i zasilania obejmuje napięcie rzędu 1000 V, które ma pozwolić na błyskawiczne ładowanie, porównywalne do czasu tankowania tradycyjnego paliwa.

Rewolucyjna platforma ładowania BYD oficjalnie debiutuje w Chinach – co oferuje?

BYD twierdzi, że prędkość ładowania ma sięgać do 1000 kW i będzie dwukrotnie wyższa niż w przypadku ładowarki Tesla Supercharger V4. Wprowadzany na chiński rynek akumulator ma oferować szybkie ładowanie o napięciu 1000 V, natężeniu 1000 A i mocy 1000 kW. Jak wspomniał producent, dzięki nowej platformie 5-minutowe ładowanie elektryka ma wystarczyć na zapewnienie zasięgu do 400 kilometrów. Firma szacuje, że w ciągu każdej sekundy ładowania zasięg wzrasta o 2 kilometry.

Podczas wydarzenia zaprezentowano nie tylko architekturę „Super E-Platform”, ale również dwa nowe modele samochodów przeznaczone na rynek chiński – BYD Han L i Tang L. Oba pojazdy będą korzystać z nowej platformy ekspresowego ładowania.

Ponadto BYD ma w planach uruchomienie ponad 4 tysięcy ultraszybkich stacji ładowania na terenie Chin. Póki co nie są jednak znane szczegóły na temat lokalizacji i tego, kiedy mogłyby zostać otwarte.