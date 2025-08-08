Znowu możesz zaprojektować swojego wymarzonego pada. Xbox przywraca kultową usługę

Po ośmiu miesiącach przerwy Xbox Design Lab wraca do życia. Microsoft ponownie pozwala graczom zaprojektować własnego, w pełni spersonalizowanego pada do konsoli Xbox. Fani tej opcji czekali na ten moment od dawna… no i właśnie się doczekali.

Xbox Design Lab znów działa

Usługa Xbox Design Lab pozwala użytkownikom samodzielnie zaprojektować kontroler Xbox z ogromnej palety kolorów i wykończeń. Do wyboru są różne warianty obudowy, przycisków, bumperów, triggerów, a także personalizowane napisy.

Wszystko odbywa się przez przeglądarkowy kreator, który w czasie rzeczywistym pokazuje podgląd końcowego efektu. Projekt można dowolnie zapisywać, edytować lub od razu zamówić gotowy egzemplarz, który po kilku tygodniach trafia prosto do rąk klienta.

Make it all yours.



Xbox Design Lab is back: https://t.co/SYyflkFRNq pic.twitter.com/2f3YxOXmzM — Xbox (@Xbox) August 6, 2025

Przerwa w działaniu Xbox Design Lab trwała od grudnia 2023 roku. Choć Microsoft nie podał oficjalnej przyczyny czasowego zamknięcia, wśród użytkowników nie brakowało obaw, że usługa zniknie na stałe.

Na szczęście gigant z Redmond zdecydował się ją przywrócić, a przy okazji zapewnia, że projekt nie tylko wraca, ale ma być dalej rozwijany. Co ważne, Design Lab powrócił w dokładnie takiej formie, jaką gracze znali wcześniej. Nie mamy tu więc żadnych cięć funkcjonalności, ale też nie ma widocznych nowości.

Ile trzeba zapłacić za wymarzonego pada?

Microsoft nie zdradził jeszcze, czy powrót Design Lab wiąże się z planami wprowadzenia nowych opcji kolorystycznych czy świeżych edycji limitowanych. Można się jednak spodziewać, że w miarę zbliżania się okresu świątecznego i kolejnej fali premier gier, oferta zostanie odświeżona. Niewykluczone też, że gigant wykorzysta powrót Design Lab do promocji własnych marek.

Ceny personalizowanych padów w Xbox Design Lab zaczynają się od 349,99 złotych w przypadku standardowego kontrolera. Dodatkowe opcje wymagają dopłat, np. gumowe uchwyty boczne (26,99 złotych), metaliczne wykończenia (17,99 złotych za każdą część) czy własne grawerowanie (44,99 złotych).

źródło: Xbox

Tak jak widzicie taki Pad w kolorach Tabletowo.pl i z takim też grawerem kosztowałby mnie 484,94 złotych.