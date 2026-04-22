Xbox Game Pass (fot. Microsoft)
Xbox idzie po rozum do głowy. Game Pass potaniał

Bartosz Kaja·
Gracze w ostatnich miesiącach zdążyli przyzwyczaić się do drożyzny. Wychodzi jednak na to, że Microsoft zdał sobie sprawę, że ich budżet nie jest z gumy. Po niedawnych podwyżkach Game Passa Xbox zdecydował się nieco pozmieniać cennik.

Jak zmieniały się ceny Xbox Game Pass w ciągu ostatnich dwóch lat?

Na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy użytkownicy Xbox Game Pass przeżyli prawdziwy rollercoaster cenowy. W sierpniu 2024 roku najdroższy plan kosztował jeszcze 62,99 złotych, jednak po kilku zmianach (dodaniu pakietu Standard, będącego pomostem między wariantem Core a Ultimate), cena Xbox Game Pass Ultimate wzrosła we wrześniu 2024 roku do 73,99 złotych.

W październiku 2025 roku Xbox odważył się jeszcze bardziej zaszaleć ze zmianami w abonamencie Game Pass. Pakiet Essential, który zastąpił plan Core, podrożał z 29,99 do 36,99 złotych, pakiet Premium (dawniej Standard) zachował swoją cenę, ale Ultimate przekroczył magiczną barierę i z 73,99 złotych wskoczył na półkę z napisem „114,99 złotych miesięcznie”.

Wraz z podwyżką otrzymaliśmy dostęp do pakietu Ubisoft+ Classics, jednak większość graczy nie przyjęła tych wieści z entuzjazmem.

Nowy cennik Xbox Game Pass od kwietnia 2026 roku. Beczka miodu z łyżeczką dziegciu

Od podwyżek minęło lekko ponad pół roku. W tym czasie Phil Spencer, prezes Microsoft Gaming, ustąpił ze stanowiska i zastąpiła go Asha Sharma, dotychczasowa szefowa działu CoreAI. W kwietniu 2026 roku w notce do pracowników Sharma przyznała, że cena Xbox Game Pass jest najzwyczajniej w świecie za wysoka.

Wtedy snułem wizję większej liczby abonamentów, absolutnie nie wierząc, że Xbox jest w stanie przyznać się do błędu i obniżyć cenę chociażby jednego pakietu i przewidując, że na zatwierdzenie zmian będziemy czekać miesiącami, jeżeli nie dłużej. Dobrze jest jednak czasami się mylić.

Zaczął bowiem obowiązywać nowy cennik, w którym Game Pass Ultimate oraz Game Pass PC mają nową, niższą cenę. Teraz najdroższy pakiet kosztuje nie 114,99, a 84,99 złotych, co stanowi podwyżkę o 11 złotych w porównaniu ze stanem z września 2025 roku. Cenę planu skupiającego się na graczach korzystających wyłącznie z komputerów i laptopów obniżono z 62,99 złotych do 53,99 złotych – o złotówkę mniej niż abonament Premium.

Nowy cennik podstawowych wariantów Xbox Game Pass (Źródło: Xbox)

Skoro jednak mówimy o gigantycznej korporacji, to musi być jakiś haczyk, prawda? Może usunęli dostęp do biblioteki EA Play albo pogorszyli jakość streamingu? W oficjalnej notce prasowej Xbox wspomina, że nowe Call of Duty nie będzie już tytułem dostępnym w Game Passie w dniu premiery – debiut w abonamencie ma nastąpić około rok później.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Black Ops 7 kosztował na premierę ponad 300 złotych, czyli mniej więcej tyle, ile przeciętny gracz zaoszczędzi w ciągu roku na nowej, niższej cenie planu Ultimate, a zeszłoroczna odsłona jeszcze przed świętami bożonarodzeniowymi w 2025 roku potaniała do ~240 złotych, to dla większości subskrybentów ostateczna lista zmian jest zdecydowanie na plus.

