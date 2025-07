Klienci Revolut otrzymali zaskakujące powiadomienie. Co ono oznacza?

Revolut niespodziewanie wysłał do użytkowników w Polsce powiadomienie z informacją, że wkrótce udostępni pakiety komórkowe w kraju nad Wisłą. Jakiej oferty można się spodziewać?

Pakiety komórkowe Revolut w Polsce. Jaka będzie cena?

Przed chwilą na moim smartfonie wyskoczyło powiadomienie z aplikacji Revolut, zatytułowane Nadchodzą pakiety komórkowe Revolut. W dalszej części napisano, że mogę dołączyć do listy oczekujących, abym mógł wypróbować usługi komórkowe banku w cenie zaczynającej się już od 25 złotych miesięcznie.

Po przejściu do aplikacji na ekranie pojawiła się informacja, że pakiety komórkowe zapewnią nielimitowane rozmowy i SMS-y, a także „superszybki” internet 5G w kraju, jak również „pakiet danych do wykorzystania w podróży” oraz rozmowy i SMS-y bez limitu w Unii Europejskiej.

Ponadto bank informuje, że klienci będą mogli przenieść numer od dotychczasowego operatora lub wybrać nowy numer i aktywować usługę bez konieczności użycia fizycznej karty SIM. Oznacza to, że Revolut zaoferuje eSIM.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Niestety na tę chwilę to wszystkie informacje, jakie udostępnił Revolut. Bo chociaż wskazuje on, że Obowiązuje Regulamin, to nie jest to aktywny link – dotknięcie napisu nie wywołuje żadnej akcji, podczas gdy powinno przenieść do przywoływanego regulaminu. Na stronie internetowej nie znalazłem żadnego dokumentu dotyczącego pakietów komórkowych.

Nie wiadomo, kiedy Revolut udostępni plany komórkowe w Polsce, lecz jeden z naszych Czytelników dał nam znać, że również otrzymał podobne powiadomienie (dzięki Jarek!), zatem można się spodziewać rychłego wdrożenia tej oferty w kraju nad Wisłą.

Pakiety komórkowe Revolut są już dostępne w wybranych krajach

Revolut już pod koniec kwietnia 2025 roku poinformował, że rzuci wyzwanie operatorom komórkowym i udostępni pakiety komórkowe. W pierwszej kolejności miał zamiar zrobić to w Niemczech i Wielkiej Brytanii, oferując klientom w tych krajach nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz pakiet aż 20 GB w roamingu (nie podał wówczas wielkości krajowego pakietu internetu). Początkową, promocyjną cenę ustalono na 12,50 euro w Niemczech i 12,50 funtów w Wielkiej Brytanii.

W obu przypadkach jest to równowartość ponad 50 złotych, zatem cena w Polsce będzie dużo niższa, aczkolwiek nie wiemy, czy 25 złotych to cena promocyjna na start, czy regularna.