ChatGPT rzuca wyzwanie Tłumaczowi Google. I ma asa w rękawie

Jeśli chodzi o tłumaczenie tekstu w internecie, to Tłumacz Google jest absolutnym liderem. Rozwiązanie giganta z Moutain View radzi sobie bardzo dobrze, działa ekspresowo i obsługuje ponad 240 języków. Pojawił się jednak ktoś, kto chce zagrozić jego pozycji. To dobrze już znana firma OpenAI, która właśnie uruchomiła usługę ChatGPT Translate.

ChatGPT Translate – alternatywa dla Tłumacza Google

ChatGPT od dawna już oferował tłumaczenie tekstu, ale teraz uruchomione zostało specjalne narzędzie przeznaczone wyłącznie do tego celu. ChatGPT Translate ma swoją stronę, która zachowuje podobny układ do Tłumacza Google, bo też nie ma co wynajdować koła na nowo. Mamy zatem dwa pola – w jedno wklejamy tekst, w drugim pojawia się jego tłumaczenie.

Liczba obsługiwanych języków jest mniej imponująca niż w przypadku Tłumacza Google, bo wynosi jedynie 50. Nie brakuje wśród nich jednak tych najważniejszych: angielskiego, hiszpańskiego, chińskiego, japońskiego, hindi, niemieckiego, francuskiego czy tez polskiego. Można również skorzystać z funkcji automatycznego rozpoznawania języka.

Jak radzi sobie w akcji? Cóż, ma jeden wyjątkowy plus

Postanowiłem sprawdzić go w akcji i muszę przyznać, że przynajmniej tłumaczenia z angielskiego na polski (i w drugą stronę) działają naprawdę dobrze. Fajnie też, że nie obowiązuje limit 5000 znaków, ale z drugiej strony – generowanie tekstu trwa zdecydowanie dłużej niż w przypadku narzędzia Google. Brakuje mi też możliwości zaznaczenia pojedynczego słowa, by poznać jego znaczenie.

Brak restrykcyjnego limitu jest wielkim plusem, ale prawdziwym asem w rękawie OpenAI nazwałbym jednak możliwość wybrania jednej z czterech form tłumaczenia. Otóż tekst może zostać przetłumaczony tak, aby:

brzmiał jak najbardziej naturalnie,

brzmiał formalnie i biznesowo,

był zrozumiały dla dziecka albo też…

był przeznaczony dla odbiorców akademickich.

W usłudze Translate firma OpenAI robi więc użytek z innych funkcji narzędzia ChatGPT – w tym przypadku: przeredagowywania tekstów. Szkoda jedynie, że wybranie którejś z opcji przenosi nas do nowego okna rozmowy z asystentem – lepiej, gdyby całość odbywała się w tym samym miejscu. Mimo wszystko to, a przede wszystkim całkiem niezła jakość tłumaczeń, dobrze wróży. Przy tym należy pamiętać, że to dopiero początek.

ChatGPT Translate (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Co dalej?

Aktualnie ChatGPT Translate obsługuje wyłącznie tłumaczenie tekstu pisanego, ale na stronie serwisu można znaleźć również wzmiankę o tłumaczeniu obrazów i głosu, więc przypuszczalnie funkcje te niebawem zostaną dodane. Nie wiadomo, czy to samo tyczy się dokumentów, tekstów pisanych odręcznie czy konwersacji na żywo – podobnie jak w przypadku Tłumacza Google.

Krótko mówiąc: przed OpenAI niezaprzeczalnie jest jeszcze długa droga, ale pierwszy cios wydaje się wymierzony wyjątkowo celnie. Jeśli chcesz, możesz sprawdzić ChatGPT Translate na komputerze lub smartfonie.