Kaufland jest już gotowy, by zagrozić Amazonowi w Polsce

Kaufland Marketplace to platforma, która z miejsca stanie się właściwie bezpośrednią konkurencją dla Amazona czy Allegro. Wiemy już, kiedy dokładnie zadebiutuje w naszym kraju. Spoiler: do startu pozostał niecały miesiąc.

Platforma Kaufland Marketplace w Polsce zadebiutuje już w sierpniu

W kwietniu pojawiła się zapowiedź, że latem Kaufland Markeplace dotrze do Polski. Teraz wiemy już, kiedy dokładnie nastąpi ten debiut. Firma oficjalnie ogłosiła, że platforma wystartuje w naszym kraju 7 sierpnia 2024 roku. Pozostał zatem już tylko niecały miesiąc.

Wygląda też na to, że będzie to premiera z przytupem. Od pierwszego dnia bowiem na katalog platformy składać mają się „miliony produktów” z 6400 kategorii. Już teraz ponoć chęć sprzedawania towarów za pośrednictwem tego marketplace’u wyraziło przeszło 2000 sprzedawców detalicznych.

Czego można się spodziewać?

Produkty będzie można kupować za pośrednictwem strony internetowej, jak i poprzez aplikację. W notce prasowej odnajdujemy obietnicę umieszczania kompletu informacji na temat produktów i sprzedawców, a także dostępu do wielu metod płatności (karta płatnicza, przelew bankowy czy BLIK).

Sprzedający z kolei mogą ponoć liczyć na szeroko zakrojoną automatyzację, wielokanałowe rozwiązania marketingowe, przetwarzanie płatności w lokalnej walucie, atrakcyjne warunki i rozmaite usługi dodatkowe.

Kaufland, który jeszcze do niedawna całkowicie koncentrował się na działalności stacjonarnej, zmienił podejście. Zauważył potencjał drzemiący w internecie i robi, co może, by go wykorzystać. Jak skomentował prezes zarządu Michał Łagunionek, „jako firma otwarta na innowacje idziemy o krok dalej”.

Nietrudno zauważyć, że jego Marketplace to platforma, którą można by porównać do Amazona lub Allegro. Jest to podobna przestrzeń, w której swoje produkty oferować mogą także zewnętrzni sprzedawcy, a dostępnych kategorii jest całe mnóstwo: od akcesoriów domowych i elektroniki, przez zabawki i gadżety, po sport i modę.

W rzeczywistości Polska jest czwartym krajem, w którym zadebiutuje Kaufland Markeplace. Wszystko zaczęło się w Niemczech, a od ubiegłego roku platforma dostępna jest także w Czechach i Słowacji. Ponadto już niebawem, bo we wrześniu, lista wydłuży się o kolejny region, mianowicie Austrię.

Jeśli chodzi o cele w Polsce, to są one jak najbardziej ambitne: „jesteśmy przekonani, że rozpoznawalność i wartości naszej marki uczynią Kaufland Marketplace jedną z najpopularniejszych platform e-commerce w naszym kraju” – podsumował Michał Łagunionek.