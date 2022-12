Biedronka, Lidl, Żabka, a może Dino – o jakim sklepie najczęściej rozmawiają Polacy?

Media społecznościowe często stają się miejscem zażartych dyskusji internautów, a niekiedy ich kłótni. Zastanawialiście się kiedyś o jakich sklepach Polacy rozmawiają w sieci? Czy najchętniej rozmawiamy o sklepach, w których najczęściej kupujemy? Najnowszy raport odpowiada na te i inne pytania.

O Biedronce jest głośno w polskim Internecie

W sieci pojawił się interesujący raport przygotowany przez SeniOne. Firma zbadała, jak w ciągu mijającego roku wyglądała popularność sieci handlowych w Internecie. Pod względem liczby wypowiedzi, a także ich zasięgów w polskim Internecie, na szczycie rankingu znalazła się Biedronka – dotyczyło jej 643 tysiące wypowiedzi, których łączny zasięg był na poziomie aż 956 mln wyświetleń.

Na drugim miejscu tego zestawienia znalazł się Lidl z 353,5 tysiącami wzmianek i 612 mln wyświetleń. Podium zamyka sieć Żabka, na temat której pojawiło się 259 tysięcy wzmianek w sieci, i które zebrały 339 mln wyświetleń. Pierwszą piątkę tego rankingu uzupełniają Kaufland (184,7 tysięcy wzmianek i 168 mln wyświetleń) oraz Auchan (158 tysięcy wzmianek i 215 mln wyświetleń). Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły Dino, Carrefour, Intermarche, Społem i Selgros.

W przypadku królującej w rankingu Biedronki największe poruszenie wywołał w sieci post z 1 marca informujący o pomocy sieci dla uchodźców z Ukrainy, który został opublikowany na facebookowym profilu sklepu. Wpis zebrał 17 tysięcy reakcji, ponad 1300 komentarzy oraz 956 udostępnień. Najwyższe wskaźnik Influence Score pokazujący najbardziej wpływowe treści, osiągnął filmik o robieniu świątecznych zakupów, opublikowany przez Biedronkę na TikToku.

Z kolei w przypadku Lidla największym zainteresowaniem odbiorców cieszą się treści zamieszczane na platformie YouTube. Film z Anną i Robertem Lewandowskim promującymi program wsparcia młodych talentów zebrał 5,7 mln wyświetleń, a najwyższy Influence Score zebrał film z przepisem na lukier do ciastek i pierniczków.

źródło: SentiOne

Ciekawa sytuacja dotyczy sklepów sieci Żabka. Największą dyskusję w całym 2022 roku wywołał post opublikowany na początku grudnia na facebookowym profilu marki. Dotyczył on tajemniczej wówczas inicjatywy pod nazwą Żabu. Wczoraj jednak sporo się w tej kwestii wyjaśniło.

O sklepach Polacy najczęściej rozmawiają na Facebooku. Sporo wypowiedzi pojawia się na portalach internetowych oraz Twitterze i Instagramie. Najmniej wzmianek dotyczących sieci handlowych pojawia się na Instagramie – ciekawostką jest fakt, że na tym portalu wcale nie króluje Biedronka. Niemal ¾ wzmianek dotyczy sieci sklepów Dino – było ich ponad 53 tysiące. Na Twitterze internauci najczęściej rozmawiają o Żabce, a na TikToku o Biedronce.

Jak zostały przeprowadzone badania?

Przygotowująca raport firma SentiOne objęła analizą okres od 1 stycznia do 12 grudnia bieżącego roku. Marka przyznaje, że od ponad 10 lat rozwija swoje algorytmy sztucznej inteligencji, które rozumieją ludzkie intencje z trafnością na poziomie 96% i są w stanie wskazać towarzyszące im emocje – radość, smutek, złość, rozczarowanie, a nawet sarkazm. Codziennie algorytmy gromadzą i analizują ponad 40 mln wzmianek z mediów społecznościowych, forów, serwisów informacyjnych czy blogów.

Z kolei stworzony przez firmę wskaźnik Influence Score to system, który analizuje każdą wzmiankę, portal i autora znalezione w Internecie, i nadaje im ocenę od 1 do 10. Dokonuje on oceny w oparciu o dwie kwestie: jakie jest prawdopodobieństwo, że wzmianka zostanie zauważona i ile razy była czytana lub udostępniana.