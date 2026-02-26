Gamingowy smartfon z wentylatorem. Nubia idzie na całość

Gamingowe smartfony potrafią zaoferować świetną wydajność i nienaganną ergonomię. Niemałym problemem wciąż jest jednak zbytne nagrzewanie się urządzenia. Nubia Neo 5 GT ma to wyeliminować, stosując zaawansowany system chłodzenia z wbudowanym wentylatorem.

Nubia Neo 5 GT to gamingowy smartfon z wentylatorem

Oficjalnie smartfon Nubia Neo 5 GT zostanie zaprezentowany podczas targów MWC 2026, które odbędą się w dniach 2-5 marca w Barcelonie. Już teraz jednak poznaliśmy wygląd i najważniejsze parametry nadchodzącej nowości ZTE – za sprawą przecieku, za którym stoi informator znany jako Raihan Han.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że sercem smartfona będzie procesor Unisoc T9100 (wykonany w procesie technologicznym 6 nm ośmiordzeniowiec o częstotliwości taktowania do 2,7 GHz) – zupełnie tak samo jak w przypadku bezpośredniego poprzednika, czyli modelu Nubia Neo 3 GT, któremu Bartek w recenzji przyznał notę 7/10. Towarzyszyć będzie mu RAM typu LPDDR4X oraz pamięć masowa w formacie UFS 3.1.

Smartfon Nubia Neo 5 GT na grafice z przecieku (źródło: Raihan Han/Facebook)

W środku zainstalowany zostanie również akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W. W tym kontekście mówimy o sporym progresie, bo poprzednik miał ogniwo 5000 mAh i obsługiwał ładowanie z mocą jedynie 33 W. Kolejnym atutem ma być duża komora parowa (4083 mm2) do efektywnego chłodzenia smartfona pod obciążeniem, z którą współpracować będzie jeszcze… zintegrowany wentylator.

Nubia Neo 5 GT to przede wszystkim smartfon gamingowy. Świadczy o tym wspomniane wyżej chłodzenie, ale też obecność liniowego silnika osi Z (mającego zapewniać silniejsze sprzężenie zwrotne) oraz przycisków spustowych na krawędzi. Co poza tym?

Front urządzenia wypełni 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1200 nitów. Znajdzie się tam też aparat o rozdzielczości 8 Mpix, a z tyłu – sensor 50 Mpix wspierany przez system obrazowania Nubia Neovision. Nie zabraknie również głośników stereo z DTS:X Ultra.

Oficjalna prezentacja jest jeszcze przed nami

Smartfon Nubia Neo 5 GT będzie dostępny w czarnej, żółtej i białej wersji kolorystycznej. Cen na razie nie znamy, podobnie jak szczegółów na temat dostępności. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że poprzednik dotarł do Polski, może się spodziewać, że nowy model też zagości w kraju nad Wisłą.