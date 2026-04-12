Streaming będzie droższy? Gigantyczny wzrost kosztów za opłaty licencyjne

Firma Via Licensing Alliance, administrator puli patentów, wprowadziła znaczące zmiany w opłatach za kodek H.264 (AVC). Warto zaznaczyć, że ten standard kompresji wideo jest wykorzystywany przez wiele platform streamingowych.
Ogromny wzrost opłat za kodek H.264
Przez wiele lat zasady były proste – roczny limit opłat za korzystanie z H.264 wynosił 100 tys. dolarów. Można więc stwierdzić, że dla dużych graczy, takich jak Netflix czy Disney, była to kwota nieodczuwalna w rocznych wydatkach. Na początku 2026 roku sytuacja uległa jednak zmianie – firma Via Licensing Alliance wprowadziła nowe podejście do pobierania opłat, a wraz z nim mocno przebudowany cennik.
Nowa struktura opłat to system wielopoziomowy, który dostosowany jest do typu i rozmiaru platformy. Wysokość opłaty rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Warto też zauważyć, że wzrost ceny – w porównaniu do wcześniejszych zasad – może być aż 45-krotny. Brzmi to dość niepokojąco dla osób korzystających z serwisów streamingowych, ale niekoniecznie musi oznaczać podwyżki.
Zanim poruszymy temat ewentualnego wzrostu cen za subskrypcje, to przyjrzyjmy się dokładniej nowej polityce pobierania opłat. Przedstawia się ona bowiem następujaco:
|OTT Streaming
|FAST Streaming
|Media społecznościowe
|Granie w chmurze
|Poziom 1
|100 mln+ subskrybentów
|100 mln+ użytkowników dziennie
|1 mld+ aktywnych użytkowników miesięcznie
|15 mln+ aktywnych użytkowników miesięcznie
|Wysokość opłaty
|4,5 mln dolarów
|4,5 mln dolarów
|4,5 mln dolarów
|4,5 mln dolarów
|Poziom 2
|20-100 mln subskrybentów
|50-100 mln użytkowników dziennie
|750 mln-1 mld aktywnych użytkowników miesięcznie
|10-15 mln aktywnych użytkowników miesięcznie
|Wysokość opłaty
|3,375 mln dolarów
|3,375 mln dolarów
|3,375 mln dolarów
|3,375 mln dolarów
|Poziom 3
|5-20 mln subskrybentów
|20-50 mln użytkowników dziennie
|500-750 mln aktywnych użytkowników miesięcznie
|5-10 mln aktywnych użytkowników miesięcznie
|Wysokość opłaty
|2,25 mln dolarów
|2,25 mln dolarów
|2,25 mln dolarów
|2,25 mln dolarów
|Mały/początkujący
|do 5 mln subskrybentów
|do 20 mln użytkowników dziennie
|do 500 mln aktywnych użytkowników miesięcznie
|do 5 mln aktywnych użytkowników miesięcznie
|Wysokość opłaty
|100 tys. dolarów
|100 tys. dolarów
|100 tys. dolarów
|100 tys. dolarów
Koniec niedrogiego streamingu?
Jak informuje serwis StreamingMedia.com, powołując się na odpowiedź otrzymaną od Via Licensing Alliance, licencjobiorcy z aktywną licencją na koniec 2025 roku mogą zachować warunki z pierwotnej umowy. Natomiast nowe zasady dotyczą platform, które dotychczas nie płaciły za możliwość korzystania z kodeka H.264 i zamierzają ubiegać się o licencję od 2026 roku.
Oczywiście nie oznacza to, że wielcy gracze, którzy nadal będą korzystać z poprzedniej struktury opłat, nie podniosą cen ze subskrypcje. Mogą to przecież zrobić z dowolnego innego powodu, chociażby tłumacząc się zamiarem podniesienia jakości usługi.