Filmy, seriale, platformy streamingowe, serwis VOD, popcorn, pilot, telewizor, smart tv
(fot. yousafbhutta | Pixabay)
Serwisy streamingowe

Streaming będzie droższy? Gigantyczny wzrost kosztów za opłaty licencyjne

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Usługi
Serwisy streamingowe
Firma Via Licensing Alliance, administrator puli patentów, wprowadziła znaczące zmiany w opłatach za kodek H.264 (AVC). Warto zaznaczyć, że ten standard kompresji wideo jest wykorzystywany przez wiele platform streamingowych.

Ogromny wzrost opłat za kodek H.264

Przez wiele lat zasady były proste – roczny limit opłat za korzystanie z H.264 wynosił 100 tys. dolarów. Można więc stwierdzić, że dla dużych graczy, takich jak Netflix czy Disney, była to kwota nieodczuwalna w rocznych wydatkach. Na początku 2026 roku sytuacja uległa jednak zmianie – firma Via Licensing Alliance wprowadziła nowe podejście do pobierania opłat, a wraz z nim mocno przebudowany cennik.

Nowa struktura opłat to system wielopoziomowy, który dostosowany jest do typu i rozmiaru platformy. Wysokość opłaty rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Warto też zauważyć, że wzrost ceny – w porównaniu do wcześniejszych zasad – może być aż 45-krotny. Brzmi to dość niepokojąco dla osób korzystających z serwisów streamingowych, ale niekoniecznie musi oznaczać podwyżki.

Zanim poruszymy temat ewentualnego wzrostu cen za subskrypcje, to przyjrzyjmy się dokładniej nowej polityce pobierania opłat. Przedstawia się ona bowiem następujaco:

OTT StreamingFAST StreamingMedia społecznościoweGranie w chmurze
Poziom 1100 mln+ subskrybentów100 mln+ użytkowników dziennie1 mld+ aktywnych użytkowników miesięcznie15 mln+ aktywnych użytkowników miesięcznie
Wysokość opłaty4,5 mln dolarów4,5 mln dolarów4,5 mln dolarów4,5 mln dolarów
Poziom 220-100 mln subskrybentów50-100 mln użytkowników dziennie750 mln-1 mld aktywnych użytkowników miesięcznie10-15 mln aktywnych użytkowników miesięcznie
Wysokość opłaty3,375 mln dolarów3,375 mln dolarów3,375 mln dolarów3,375 mln dolarów
Poziom 35-20 mln subskrybentów20-50 mln użytkowników dziennie500-750 mln aktywnych użytkowników miesięcznie5-10 mln aktywnych użytkowników miesięcznie
Wysokość opłaty2,25 mln dolarów2,25 mln dolarów2,25 mln dolarów2,25 mln dolarów
Mały/początkującydo 5 mln subskrybentówdo 20 mln użytkowników dzienniedo 500 mln aktywnych użytkowników miesięczniedo 5 mln aktywnych użytkowników miesięcznie
Wysokość opłaty100 tys. dolarów100 tys. dolarów100 tys. dolarów100 tys. dolarów

Koniec niedrogiego streamingu?

Jak informuje serwis StreamingMedia.com, powołując się na odpowiedź otrzymaną od Via Licensing Alliance, licencjobiorcy z aktywną licencją na koniec 2025 roku mogą zachować warunki z pierwotnej umowy. Natomiast nowe zasady dotyczą platform, które dotychczas nie płaciły za możliwość korzystania z kodeka H.264 i zamierzają ubiegać się o licencję od 2026 roku.

Oczywiście nie oznacza to, że wielcy gracze, którzy nadal będą korzystać z poprzedniej struktury opłat, nie podniosą cen ze subskrypcje. Mogą to przecież zrobić z dowolnego innego powodu, chociażby tłumacząc się zamiarem podniesienia jakości usługi.

Obserwuj nas