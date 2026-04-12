Streaming będzie droższy? Gigantyczny wzrost kosztów za opłaty licencyjne

Firma Via Licensing Alliance, administrator puli patentów, wprowadziła znaczące zmiany w opłatach za kodek H.264 (AVC). Warto zaznaczyć, że ten standard kompresji wideo jest wykorzystywany przez wiele platform streamingowych.

Ogromny wzrost opłat za kodek H.264

Przez wiele lat zasady były proste – roczny limit opłat za korzystanie z H.264 wynosił 100 tys. dolarów. Można więc stwierdzić, że dla dużych graczy, takich jak Netflix czy Disney, była to kwota nieodczuwalna w rocznych wydatkach. Na początku 2026 roku sytuacja uległa jednak zmianie – firma Via Licensing Alliance wprowadziła nowe podejście do pobierania opłat, a wraz z nim mocno przebudowany cennik.

Nowa struktura opłat to system wielopoziomowy, który dostosowany jest do typu i rozmiaru platformy. Wysokość opłaty rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Warto też zauważyć, że wzrost ceny – w porównaniu do wcześniejszych zasad – może być aż 45-krotny. Brzmi to dość niepokojąco dla osób korzystających z serwisów streamingowych, ale niekoniecznie musi oznaczać podwyżki.

Zanim poruszymy temat ewentualnego wzrostu cen za subskrypcje, to przyjrzyjmy się dokładniej nowej polityce pobierania opłat. Przedstawia się ona bowiem następujaco:

OTT Streaming FAST Streaming Media społecznościowe Granie w chmurze Poziom 1 100 mln+ subskrybentów 100 mln+ użytkowników dziennie 1 mld+ aktywnych użytkowników miesięcznie 15 mln+ aktywnych użytkowników miesięcznie Wysokość opłaty 4,5 mln dolarów 4,5 mln dolarów 4,5 mln dolarów 4,5 mln dolarów Poziom 2 20-100 mln subskrybentów 50-100 mln użytkowników dziennie 750 mln-1 mld aktywnych użytkowników miesięcznie 10-15 mln aktywnych użytkowników miesięcznie Wysokość opłaty 3,375 mln dolarów 3,375 mln dolarów 3,375 mln dolarów 3,375 mln dolarów Poziom 3 5-20 mln subskrybentów 20-50 mln użytkowników dziennie 500-750 mln aktywnych użytkowników miesięcznie 5-10 mln aktywnych użytkowników miesięcznie Wysokość opłaty 2,25 mln dolarów 2,25 mln dolarów 2,25 mln dolarów 2,25 mln dolarów Mały/początkujący do 5 mln subskrybentów do 20 mln użytkowników dziennie do 500 mln aktywnych użytkowników miesięcznie do 5 mln aktywnych użytkowników miesięcznie Wysokość opłaty 100 tys. dolarów 100 tys. dolarów 100 tys. dolarów 100 tys. dolarów

Koniec niedrogiego streamingu?

Jak informuje serwis StreamingMedia.com, powołując się na odpowiedź otrzymaną od Via Licensing Alliance, licencjobiorcy z aktywną licencją na koniec 2025 roku mogą zachować warunki z pierwotnej umowy. Natomiast nowe zasady dotyczą platform, które dotychczas nie płaciły za możliwość korzystania z kodeka H.264 i zamierzają ubiegać się o licencję od 2026 roku.

Oczywiście nie oznacza to, że wielcy gracze, którzy nadal będą korzystać z poprzedniej struktury opłat, nie podniosą cen ze subskrypcje. Mogą to przecież zrobić z dowolnego innego powodu, chociażby tłumacząc się zamiarem podniesienia jakości usługi.