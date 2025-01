Google i MediaTek połączyli siły, by stworzyć nowy chip. Nie trafi jednak do Pixeli

Związek Google i MediaTeka ma się chyba całkiem nieźle. Firmy zapowiedziały nowy układ, który – co ciekawe – nie trafi na pokład przyszłych Pixeli. Ma mieć inne zastosowanie.

Nowy chip w wykonaniu Google i MediaTeka

W połowie grudnia minionego roku mogliśmy usłyszeć, że Google – zamiast Samsunga – wybierze MediaTeka. Dowiedzieliśmy się wówczas, że na pokładzie Pixela 10 znajdzie się modem wyprodukowany przez wspomnianego przed chwilą producenta chipów. Okazuje się, że to nie koniec współpracy tych dwóch firm.

Podczas targów CES 2025 obie firmy ogłosiły współpracę, której celem jest stworzenie układu mającego znaleźć zastosowanie w ekosystemie Google Home. Chip ma nazywać się Filogic MT7903 i powinien pojawić się też w tańszych urządzeniach. Dzięki temu wybrane technologie staną się bardziej powszechne i trafią do szerszego grona użytkowników.

W założeniach chip ma przyczynić się do popularyzacji sieci Thread, a deweloperzy będą mogli z jego pomocą zapewnić bardziej stabilne i responsywne działanie inteligentnego domu. Mamy bowiem do czynienia z rozwiązaniem przeznaczonym do łączności bezprzewodowej, które integruje Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 i IEEE 802.15.4/Thread.

Co jeszcze zaoferuje nowy układ?

Firmy zapewniają, że chip Filogic MT7903 ma obsługiwać standard Matter. Będzie oferował też funkcję niskiego poboru mocy (Thread border router offload), która umożliwi głównemu układowi SoC przejście w tryb uśpienia przy jednoczesnym zachowaniu połączenia z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi. Dzięki temu powinno spaść zużycie energii.

Niestety, na urządzenia, w których znajdzie się nowy układ, trzeba będzie trochę poczekać. Otóż wersje próbne zainteresowanym firmom zostaną udostępnione w pierwszej połowie tego roku. Następnie, pewnie po fazie testowej, ruszą prace nad integracją układu z urządzeniami smart home.

Nie jest jeszcze jasne, czy nowy układ Google i MediaTeka znajdzie zastosowanie wyłącznie w telewizorach i inteligentnych centrach domowych, czy pojawi się również w szerokiej gamie urządzeń wykorzystywanych do budowania całego ekosystemu inteligentnego domu. Niewykluczone, że szczegóły zostaną ujawnione już niebawem i wówczas poznamy odpowiedź.

Jeśli faktycznie Filogic MT7903 pozwoli na tworzenie tańszego sprzętu smart home przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości łączności, to jak najbardziej tego typu rozwiązania mogą stać się znacznie bardziej popularne. Pozostaje więc trzymać kciuki za całe przedsięwzięcie.